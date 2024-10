Gloria Groove adianta planos de casamento com Pedro Luís: 'Festa de 4 dias'

Gloria Groove, 29, falou sobre a fase atual de seu relacionamento com o artesão Pedro Luís, seu companheiro há dez anos.

O que aconteceu

A cantora admitiu que vive sua fase 'mais apaixonada'. "Estou mais mole mesmo. Sou uma pessoa capricorniana, prestes a fazer 30 anos e eu tenho ascendente em Áries, dizem que agora que eu vou entrar no meu momento de mais fogo, mais impulso e paixão. Por algum motivo, os meus 29 anos vieram carregados de um sentimentalismo, de uma melancolia e de uma vontade de me declarar muito grande. É um sentimento que eu não desbloqueava desde que Gloria Groove entrou na minha vida", declarou ela, em conversa com a revista Quem.

Mesmo já morando junto com Pedro, Gloria deseja oficializar a união - só não sabe se de forma mais 'intimista' ou em um evento grandioso. "A gente vive contemplando se quer fazer uma festa para mostrar para todo mundo, ou se é uma festa para a gente sentir. Ainda não decidi, estou no processo de saber como eu vou celebrar o amor do meu jeitinho. Sou pouco dramática na hora de fazer as minhas coisas. Então, tenho até medo de querer fazer uma coisa e terminar em uma festa de quatro dias. Vamos ver aonde eu vou chegar com isso."

Enquanto a hora não chega, ela se prepara para lançar seu primeiro álbum de pagode, "Serenata da GG". "Meu único amor por muito tempo foi a Gloria Groove. A obsessão era fazer com que ela acontecesse. [Mas,] dos meus 28 anos para cá, foi como se eu tivesse olhando à minha volta e vendo quantos amores realmente possibilitaram o que eu vivi. Se não fosse o amor de mãe, de família, de marido, de fã, dos meus bichinhos, se não fossem esses amores, eu não poderia viver todo o resto. Então, 'Serenata' sou eu tentando escrever uma carta de amor, me declarar mesmo."