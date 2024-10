Dia das Crianças: 12 programas para fazer com os pequenos em São Paulo

Com o Dia das Crianças coincidindo com um sábado, não há desculpa para deixar de aproveitar a oportunidade e levar a garotada a curtir a data especial.

Opções não faltam em São Paulo: tem shows de música, apresentações teatrais, oficinas interativas e esportivas, ao ar livre e em lugares fechados, envolvendo animais e criações artísticas - ou seja, alternativas para todos os gostos.

O melhor de tudo: tem opções gratuitas e em locais que podem ser acessados com transporte público. Nossa fez uma seleção de eventos que acontecem amanhã, para crianças de todas as idades - e para adultos resgatarem suas memórias infantis.

Vale lembrar que a maioria dos shoppings e parques urbanos da cidade têm programação especial neste fim de semana, para celebrar a vida da criançada.

Show grátis na Pinacoteca

Imagem: José de Holanda

Tem show gratuito Barbatuquices, com o Barbatuques, às 15 horas, na Praça Pina Contemporânea. Explorando a percussão corporal, a programação é uma verdadeira "aula-espetáculo", com o público de todas as idades e integrantes vivenciando brincadeiras musicais, baseadas no repertório popular e músicas do próprio grupo.

Avenida Tiradentes, 273, Luz. Mais informações

Ver estrelas no Planetário

Imagem: Divulgação

Às 17 horas, acontece a sessão especial Nosso Teto Estrelado. Os pequenos exploradores embarcarão em uma jornada pelo céu noturno. Recomendada para 5 a 11 anos, é uma oportunidade para descobrir estrelas e constelações e aprender sobre o sistema solar. Ingressos a partir de R$ 15.

Av. Pedro Álvares Cabral, portão 10 (Parque do Ibirapuera). Mais informações

Festival no Museu da Língua Portuguesa

Imagem: Divulgação

O espaço cultural terá um verdadeiro festival, com 16 atividades gratuitas, incluindo apresentações musicais, performances circenses, oficinas artísticas e brincadeiras, direcionadas para todas as idades. A programação diversificada acontece das 10 às 17 horas, em várias áreas do museu.

Praça da Luz, s/nº (Estação de metrô e trem Luz). Mais informações

Roda Rico de graça

Imagem: Divulgação

A maior roda gigante da América Latina terá gratuidade para crianças de até 12 anos, acompanhada por um adulto pagante, das 10 às 19 horas, até domingo. Basta apresentar o RG no local. Há atividades e ativações de marcas (pagas à parte) disponíveis no local.

Av. Queiroz Filho, 1365 (Parque Cândido Portinari, ao lado do Villa-Lobos) - Vila Hamburguesa. Mais informações

Dia especial no Museu da Imaginação

Imagem: Divulgação

Com exposições interativas, instalações imersivas e experiências lúdicas permanentes, a programação especial inclui atividades que incluem jogos e desafios para estimular os sentidos e trabalhar a percepção visual, além de oficinas de criação de obras com massinhas de modelar. Ingressos a partir de R$ 75.

Rua Virgílio Wey, 100 - Água Branca. Mais informações

Atividades no Instituto Butantan

Imagem: Divulgação

A partir das 7 horas, haverá uma série de atividades gratuitas no Parque da Ciência. Bem cedinho, no Museu Biológico, será realizada a caminhada #VemPassarinhar para observação de pássaros. Das 10h às 15h, serão realizadas oficinas, contação de histórias, brincadeiras e jogos em quatro pontos do instituto.

Avenida Vital Brasil, 1500 - Butantã. Mais informações

Brincadeiras de rua no Horto Florestal

Imagem: Divulgação

Tem edição especial do Brincar de Rua, amanhã, às 10h e às 14h. O evento, parceria com Mulek de Rua e Passeio Kids, é dedicado a toda família, com adultos e crianças interagindo em brincadeiras como carrinho de rolimã, bolinha de gude, taco, futebol de botão e peteca, em um percurso rotativo. Ingressos a partir de R$ 29.

Rua do Horto, 931. Mais informações

A volta da Galinha Pintadinha

Imagem: Alisson Demetrio

O show "Top 10 da Galinha Pintadinha" retorna a São Paulo, com sessão amanhã às 15 horas. O espetáculo dura 60 minutos, inclui os maiores sucessos da Turma da Popó e homenageia os programas de auditório dos anos 90. Os ingressos começam em R$ 40, além das taxas.

Teatro Sabesp Frei Caneca - R. Frei Caneca, 569, 7º andar (Shopping Frei Caneca). Mais informações

Rua do Brincar no Museu do Futebol

Imagem: Divulgação

Tem também atividades gratuitas para os fãs de bola e esportes radicais. A Rua do Brincar vai acontecer das 10h às 17h, na área externa do museu, com oficinas de slackline, parkour e skate, grafitagem e experiências futebolísticas e música, com discotecagem. A brincadeira rola o dia todo, das 10h às 17h.

Praça Charles Miller, s/n, Pacaembu. Mais informações

Ursinho Pooh - O Musical

Imagem: Divulgação

No Teatro Villa Lobos o musical do personagem da Disney tem um cenário que recria elementos da animação, como a árvore de mel e o Bosque dos Cem Acres. O espetáculo tem rodado o mundo após estrear em 2021 em Nova York. De R$ 21 a R$ 250.

Shop. Villa Lobos - Av. Dra. Ruth Cardoso, 4777, 4º andar, Alto de Pinheiros. Mais informações

Visita ao Galpão dos Bonecos

Imagem: Divulgação

A visita guiada ao acervo do Galpão dos Bonecos amanhã, das 14 às 17 horas, inclui passeio pelos cerca de 800 itens de teatro de bonecos, com brincadeiras e histórias; lanche, espetáculo da peça Mamulengo e oficina para as crianças criarem o próprio boneco. Ingressos a partir de R$ 140 (1 criança e 1 adulto).

Rua Coriolano, 620 - Vila Romana. Mais informações

Zoológico de São Paulo grátis

Imagem: Divulgação/Zoo SP

Crianças de até 12 anos, acompanhadas por um adulto pagante, têm entrada gratuita no zoo da capital, que abriga cerca de 3 mil animais de espécies variadas. A promoção também vale para os combos que incluem acesso ao Mundo Dino e ao Jardim Botânico, gerido pelo mesmo grupo e que fica ao lado do zoo.

Av. Miguel Estefano, 4241 - Água Funda. Mais informações

RESTAURANTES

Por Gabrielli Menezes

Bodogami: mix de jogos de tabuleiros, trívias e comidinhas Imagem: Divulgação

Lugares para levar as crianças (e o adulto ser feliz também)

Restaurante para criança não precisa ser caricato. Nem brega. Muito menos oferecer apenas aquelas comidas consideradas "de paladar infantil". Ainda que não tenha filhos, como uma tia presente, eu me sinto no lugar de fala de sugerir quatro endereços paulistanos onde eu levaria as minhas sobrinhas com gosto neste sábado, 12 de outubro, ou em qualquer outro dia do ano.

Uma dica é aproveitar a refeição para fazer um passeio casadinho. Andar pela Liberdade é obrigatório, se decidir unir jogos a comidinhas indo ao Bodogami. Já o hambúrguer do Jota combina com um rolê por uma exposição em algum dos muitos espaços culturais da Avenida Paulista.

Após uma pizza na Pauls' Boutique, aconselho se aventurar pelas lojinhas coreanas do Bom Retiro — a Supy (Rua José Paulino, 124) tem uma meia mais divertida do que a outra.

Antes ou depois de comer no Quincho, na Vila Madalena, vale uma horinha na nova livraria infantil chamada Casa Cosmos (Rua Natingui, 544) ou na Praça Horácio Sabino. Além de ser a mais fofa da região, costuma receber peças interativas e gratuitas aos fins de semana.

Bodogami

Imagem: Divulgação

Por aqui o objetivo é um: jogatina. Calma! Sem apostas ou jogos de azar, e sim com centenas de jogos de tabuleiro para se divertir. Vale ficar de olho na agenda para programações especiais, como trivia ou noite dos detetives. Entre uma rodada e outra, dá para beliscar o guioza recheado de lombo suíno ou de vegetais (R$ 25 cada porção).

Avenida da Liberdade, 456, Liberdade. @bodogami

Jota Hamburgers

Imagem: Divulgação

Quer fazer um programa gastronômico com as crianças ao ar livre? A lanchonete dos sócios do Z Deli e do Ráscal é uma boa escolha. Instalada na pracinha do Shopping Cidade São Paulo, tem hambúrgueres fininhos que cabem no apetite, caso do cheeseburger com picles, ketchup e mostarda no pão fofinho (R$ 21,90).

Rua Pamplona, 529, Jardim Paulista. @jotahamburgers

Quincho

Imagem: Divulgação

São poucos os lugares que conseguem unir cozinha de qualidade com espaço reservado para crianças como faz a chef Mari Sciotti em seu restaurante vegetariano. A brinquedoteca é equipada com amarelinha, mesas para colorir e brinquedos de madeira. Tudo para entreter os pequenos antes de opções como o pastel de queijo com cebola assada (R$ 36).

Rua Mourato Coelho, 1447, Vila Madalena. @quincho.sp

Paul's Boutique

Imagem: Divulgação

No endereço do chef Paul Cho dá para provar uma pizza de cada -- ou quase isso. Vendidas em fatias unitárias, as coberturas são selecionadas na máquina de vendas automática, um botão para cada receita. A de milho (R$ 18), mussarela, creme de limão, parmesão, manjericão e pimenta-do-reino fica ótima com adicional de molho ranch (R$ 6).

Rua Silva Pinto, 450, Bom Retiro. @paulsboutiquepizza