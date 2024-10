Bárbara: 'Nunca vi uma reação em reality show como a da volta do Sacha

No Central Splash desta sexta-feir0a (11), os comentaristas analisaram a reação dos peões à volta de Sacha em A Fazenda (Record). "O auge do programa agora não é mais a eliminação, é o retorno", argumenta Chico Barney.

A Record tem feito um intervalo não mais no anuncio da eliminação, mas na volta. Isso é um mudança relevante. Porque tá cada vez mais óbvio aqui fora o resultado, mas lá dentro é surpreendente.

Ao voltar, Sacha gritou ao abrir a porta: "O m**** voltou, p****! Ninguém bate palma né? Obrigada, gente". "Resolve essa, doutora", alfinetou ele à Gizelly. Infelizes com o retorno do rival, apenas Yuri foi abraçar e parabenizar o colega de confinamento.

"Me surpreendeu muito a reação da casa", reflete Saryne. "Eu esperava que ia ficar boquiabertos. Mas toda vez que uma pessoa assim volta, tem pelo menos uns três que levantam e vão abraçar. Esperava que a Suelen e a Flora começassem a recalcular o jogo ali, então elas foram uma surpresa ao manter a postura, ficarem caladas e só o Yuri foi até o Sacha."

Eu não lembro de ter visto em outras temporadas, normalmente tem mais pessoas que levantam.

Chico avalia que Suelen, independente do que aconteça, não deita para ninguém. "Achei Suelen de uma dignidade. 'Falou mal de mim para a Galisteu? Ele está muito enganado se vou continuar dando algum tipo de afago que eu dei quando achei que ele ia se ferrar.' Adorei a postura dela."

Sobre Gizelly, ele lembra que é a segunda vez que a peoa vê sua jogada dando errado. Na primeira vez, com a volta de Fernando, ela bocejou com sua entrada na sede, e agora com Sacha, ela ficou em silêncio comendo uma pera. "Quantas vezes mais ela vai ter que usar esses subterfúgios para disfarçar suas frustração em relação ao resultado da roça? Vai faltar fruta no mundo para essa mulher!"