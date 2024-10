Quem é Anna Kendrick? Atriz de 'Crepúsculo' faz sua estreia como diretora

Anna Kendrick, 39, faz sua estreia na direção com "A Garota da Vez". O filme, baseado em uma história real, já está em exibição nos cinemas brasileiros e também conta com a artista como protagonista. No entanto, o sucesso da carreira da atriz já é de bastante tempo, ao contar com diversos títulos de sucesso em sua filmografia, como "Crepúsculo" e "A Escolha Perfeita".

Em 2022, estrelou "Querida Alice", filme que aborda relacionamento abusivo e, segundo a atriz, ela usou experiências pessoais para viver a personagem vítima de violência. Ela não revelou quem foi o abusador em sua vida.

Durante a produção, ela pediu para que a diretora Mary Nighy cortasse uma cena na qual o namorado jogava Alice contra a parede. Como a própria atriz sofreu abusos psicológicos e não físicos, ela preferiu deixar a cena explícita de fora e mostrar ser possível ser vítima sem sofrer agressões do tipo.

Wunmi Mosaku, Anna Kendrick e Kaniehtiio Horn em 'Querida Alice' Imagem: Divulgação/Lionsgate

Quem é Anna Kendrick

Nascida no Maine, nos Estados Unidos, Kendrick começou cedo: em 1998, protagonizou a peça "High Society", da Broadway. Pela atuação, foi indicada ao Tony Award —o Oscar dos musicais.

Sua estreia no cinema foi em 2003, com "Camp", uma comédia musical. Depois, em 2007, esteve em "Rocket Science".

O reconhecimento aconteceu em 2008, ao interpretar Jessica na saga "Crepúsculo". A personagem era amiga de Bella, a protagonista.

Foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por "Amor Sem Escalas". No longa, ela vive Natalie Keener, uma jovem contratada para inovar a maneira como demitem pessoas em uma grande empresa. Para isso, ela trabalha ao lado de Ryan (George Clooney), já acostumado com o processo e se sente incomodado com a contratação.

Ela precisou convencer a produção de "Crepúsculo" para liberá-la para atuar em "Amor Sem Escalas". As gravações de "Lua Nova", o segundo filme da saga, aconteceriam simultaneamente ao longa protagonizado por Clooney, mas conseguiu ser liberada.

Estrelou as comédias "Scott Pilgrim contra o Mundo" (2010) e "50%" (2011); o drama policial "Marcados para Morrer" (2012); os musicais "Os Últimos 5 Anos" (2014) e "Caminhos Da Floresta" (2014), os thrillers "O Contador" (2016) e "Um Pequeno Favor" (2018), e a comédia de fantasia "Noelle" (2019).

Dublou o papel principal nos musicais de animação da franquia de filmes "Trolls" desde 2016. Também protagonizou a minissérie de comédia "Dummy" (2020), pela qual recebeu uma indicação ao Emmy de Melhor Atriz em Minissérie.

Vida pessoal

Kendrick foi criada na Igreja Anglicana, mas tinha pavor de certas passagens do Antigo Testamento. Ela parou de frequentar a igreja aos 14 anos.

Começou a namorar o cineasta inglês Edgar Wright em 2009, depois que eles se conheceram durante as filmagens de "Scott Pilgrim contra o Mundo". Eles se separaram em março de 2013.