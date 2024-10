Estrelando drama gay, Daniel Craig critica as próprias cenas de sexo hetero

Daniel Craig, 56, falou sobre as cenas de sexo gay que protagoniza no drama "Queer", de Luca Guadagnino, 53.

O que aconteceu

Segundo o ator, ele e a equipe tentaram tornar as sequências eróticas o mais reais possível. "Fomos em busca de vulnerabilidade? Tentamos que fosse o mais real possível. Sexo é maravilhoso, mas ao mesmo tempo confuso e complicado. Espero que tenhamos conseguido retratar isso na tela, porque é o que acontece dentro de um quarto", filosofou ele, em declaração divulgada pelo jornal Daily Mail.

Craig admitiu ainda considerar 'terríveis' muitas das cenas de sexo que fez ao longo de sua carreira no cinema. "Fiz algumas cenas terríveis de sexo na minha carreira. Elas estão por aí, para todo mundo ver", acrescentou, sem especificar a quais trabalhos se referia.

Eva Green, Monica Belucci e Lea Seydoux foram algumas das atrizes com quem Craig estrelou momentos tórridos na franquia "007". Ele também teve cenas quentes com a própria esposa, Rachel Weisz, 54, no longa "A Casa dos Sonhos" (2011).