MC Ryan SP diz que foi enganado após comprar barco dando carro de entrada

MC Ryan SP, 23, fez um desabafo ao afirmar que foi enganado em meio a compra de um barco de R$ 3,8 milhões.

O que aconteceu

Nos Stories do Instagram, o funkeiro disse que deu de entrada seu Cadillac Escalade ESV, carrão de luxo avaliado em R$ 1,5 milhão. Ao receber a lancha, ele ficou surpreso ao ver que embarcação não estava igual ao que ele viu nas fotos.

Ryan disse querer seu carro de volta. "Semana retrasada, eu estava querendo comprar um barco, porque o barco que eu tenho fica guardado em Igaratá e eu não estava indo para lá andar porque é muito jet ski. Para não acabar acontecendo qualquer tipo de coisa, eu falei 'mano, vou vender esse barco'. Tenho uma casa em Maresias, quis comprar outro barco para andar em Maresias".

Ele explicou como foi a negociação. "Comecei a ir atrás, achei um cara lá de Angra [dos Reis] que vendia barco e alugava barco para nós no final de ano. Eu, um moleque que não entende sobre embarcação, eu falei: 'Pô, quero comprar'. O barco chegou até Maresias, eu olhei e falei: 'Pô, mano, esse barco aqui não é a mesma coisa que está na foto', o barco está todo zoado'".

O artista seguiu com o desabafo. "Não tem como dar R$ 3,8 milhões num barco desse, entendeu? Sendo que eu já tinha mandado uma Escalade na frente sem nem ver o barco. Já estava nas mãos dos caras e eu fui ver o barco depois de uma semana". Como o barco foi levado até Maresias, Ryan topou dar uma volta na embarcação, mas aí veio outro problema: ele não andava.

Após a gravação, ele decidiu que não ficaria com o barco ainda contou que se propôs a apagar R$ 50 mil para o barco voltar para Angra. "O barco não saia do lugar, o barco, ficava girando. O barco era uma manta, rapaziada. Gravei um clipe no barco com a autorização do intermediário [da venda]".