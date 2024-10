Jão é filho do dono da Viação Formosa em 'Volta por Cima'?

Nos próximos capítulos da novela "Volta por Cima" (Globo), a dúvida sobre a paternidade de Jão (Fabrício Boliveira) ficará ainda mais em evidência.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Ao saber que o filho voltou a trabalhar na Viação Formosa, Neuza (Valdineia Soriano) fica bem irritada. Inclusive, ela fica do lado de Rosana (Viviane Araújo) ao ficar sabendo da discussão da esposa de Edson (Ailton Graça) com o protagonista.

A atitude da mãe acaba irritando Jão. "Você é que vai me contar uma coisa: por que fez tanta força pra eu não voltar a trabalhar lá? Por que essa reserva tão grande com a Viação Formosa? Por que você não me queria mais lá?", pergunta.

O fiscal percebe que a mãe tem algum problema com alguém da Viação Formosa. "A implicância com a empresa vem de longe, dona Neuza, não veio de agora, não. Ou você tem alguma encrenca pessoal com alguém de lá? Com essa Rosana, por exemplo. Foi eu falar o nome dela e você se arrepiou feito uma leoa", diz ele;

Será que Jão é filho de Edson? Nos próximos capítulos, o dono da empresa de ônibus também se mostrará nervoso ao encontrar Neuza.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.