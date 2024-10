Luma mata charada e descobre câmeras secretas de Mavi em 'Mania de Você'

No capítulo de quarta-feira (9), da novela "Mania de Você" (Globo), Mércia acusa Viola de ter arruinado sua vida. Luma conta a Rudá que viu Hugo recebendo ordens de Mavi.

Luma percebe uma escultura que era de sua família na sala onde Mavi estava. Mavi diz a Viola que quis protegê-la de Mércia, ao esconder que a mãe mora na comunidade.

Tomás diz a Evelyn que não consegue parar de pensar na jovem. Ísis diz a Michele que só dará dinheiro para o tratamento de saúde de Geraldo se o pai lhe pedir desculpas.

Luma aciona o alarme de incêndio do hotel e consegue entrar na cobertura de Mavi, descobrindo dezenas de monitores que transmitem imagens do restaurante, da casa de Viola e de outros ambientes do resort.