Felipe Neto, guerra dos sexos e 'sagradas e profanas' ocupam Flip 2024

Felipe Neto é um dos destaques da Flip (Festa Literária Internacional de Paraty) 2024. O youtuber participará de um debate sobre "como enfrentar o ódio", na sexta-feira (11), ao lado da jornalista Patrícia Campos Mello.

A mesa discutirá o "mecanismo do ódio" nas redes sociais e na sociedade, abordando questões como a polarização política e o sistema que se alimenta desse sentimento.

"A eterna guerra dos sexos", debate que acontece no sábado (12), promete um mergulho pela história da literatura para "reconstruir velhos lugares comuns sobre os papéis dos homens e das mulheres". O debate será comandado pelas autoras Jazmina Barrera e Lígia Gonçalves Diniz.

Já a mesa "sagradas e profanas", com as autoras Gabriela Cabezón Cámara e Arelis Uribe, está programada para sábado (12). O espaço vai discutir as vidas comuns transformadas em épicos pelas duas escritoras.

A 22ª edição da Flip acontece de 9 a 13 de outubro. O evento, que tem como autor homenageado João do Rio, conta com uma programação diversa. Confira as principais atrações:

João do Rio, o escritor homenageado da Flip deste ano Imagem: Arquivo

Quarta-feira (9)

mesa 1: As ruas têm alma - João do Rio, o convidado do sereno

Autor: Luiz Antonio Simas

Horário: 19h30

Uma breve aula sobre João do Rio, a crônica como novidade, o fascínio pela modernização da cidade e a atenção à tradição que a construiu.

Quinta-feira (10)

mesa 2: A cidade contra nós

Autores: Bruna Mitrano e José Falero

Horário: 10h

Observação da cidade e de seus muros, com foco nos que estão longe dos grandes centros.

mesa 3: Da poeira que viemos

Autores: Léonora Miano e Eliana Alves Cruz

Horário: 12h

Discussão sobre racismo, a posição da mulher, o embranquecimento e a dor das mulheres na diáspora, abordando a resistência, a luta e a alegria.

mesa 4: A vida secreta das emoções

Autores: Ilaria Gaspari e Marcela Dantés

Horário:15h

Reflexões sobre o mundo contemporâneo a partir da filosofia antiga e da psicanálise moderna.



mesa 5: Inventar na América Latina

Autores: Joca Reiners Terron e Juan Cárdenas

Horário: 17h00

Conversa sobre como a emergência climática afeta o mundo, incluindo pequenas cidades, com base em seus romances mais recentes.

mesa 6: Dormindo com o inimigo

Autores: Mark Coeckelbergh e Danny Caine

Horário: 19h

Reflexão sobre a influência das big techs em nosso consumo, trabalho, criação e vida.

mesa 7: Profecias do passado

Autores: Robert Jones, Jr. e Evandro Cruz Silva

Horário: 21h

Discussão sobre a herança da violência nos EUA e no Brasil, a partir da perspectiva do centenário de James Baldwin.

Sexta-feira (11)

Colunista Patricia Campos Mello participará de mesa com Felipe Neto Imagem: Bruno Santos/Folhapress

mesa 8: A paz e o gesto

Autores: Lisa Ginzburg e Ana Margarida de Carvalho

Horário: 10h

A vida da mulher contada por ela mesma, focando na autonomia feminina e na criação literária.

mesa 9: Como enfrentar o ódio

Autores: Patrícia Campos Mello e Felipe Neto

Horário: 12h

mesa 10: Saber o passado, mirar o futuro

Autores: Cacique Raoni e Txai Suruí

Horário: 15h

Homenagem a Cacique Raoni, liderança indígena, e a Txai Suruí, jovem liderança que dará continuidade ao seu legado.

Cacique Raoni tem uma longa história de luta pela preservação da floresta Imagem: Giovanni Bello/BBC News Brasil

mesa 11: Descobrimento ao contrário

Autores: Micheliny Verunschk e Odorico Leal

Horário: 17h

Reflexão sobre a formação do Brasil a partir da retomada do colonialismo e da violência contra os povos indígenas.

mesa 12: Não existe mais lá

Autores: Atef Abu Saif e Julia Dantas

Horário: 19h

Compartilhamento de experiências sobre a destruição da cidade de Gaza e da enchente em Porto Alegre, a partir de relatos em diários.

mesa 13 | Zé Kleber: Rádio Novelo Apresenta ao vivo

Apresentação: Branca Vianna

Horário: 21h

Programa inspirado em João do Rio com histórias das ruas.

Sábado (12)

mesa 14: O amor político

Autores: Brigitte Vasallo e Geni Núñez

Horário: 10h

Questionamento dos relacionamentos monogâmicos e a busca por relações mais saudáveis, a partir da ancestralidade dos povos originários.

mesa 15: A eterna guerra dos sexos

Autores: Jazmina Barrera e Ligia Gonçalves Diniz

Horário: 12h

Reinterpretação dos papéis de gênero a partir da história da literatura e da busca por um olhar mais generoso.

mesa 16: Sagradas e profanas

Autores: Gabriela Cabezón Cámara e Arelis Uribe

Horário: 15h

Renovação da literatura latino-americana pelas autoras, com humor e engenhosidade.

mesa 17: A memória dos homens

Autores: Mohamed Mbougar Sarr e Jeferson Tenório

Horário: 17h

Reflexões sobre a masculinidade, a injustiça e a tentativa de recontar a história a partir da memória, com foco no poder da literatura.

mesa 18: Anatomia do futuro

Autor: Édouard Louis

Horário: 19h30

Discussão sobre desigualdade, preconceito, conformismo e o desejo de mudança.

mesa extra: Cessar o fogo

Autores: Txai Suruí e Pablo Casella

Horário: 21h30

Debate sobre a urgência de políticas públicas para combater a crise climática, com foco nas queimadas recentes.

Domingo (13)

A escritora Carla Madeira é destaque do último dia de Flip Imagem: Marcia Charnizon

mesa 19: Invenção e linguagem: o romance segue

Autores: Carla Madeira, Silvana Tavano e Mariana Salomão Carrara

Horário: 10h

Discussão sobre a capacidade da literatura de renovar a vocação de contar histórias, com foco em personagens e enredos cativantes.

*O repórter viajou a convite do Instituto CCR, patrocinador e parceiro de mobilidade da Flip.