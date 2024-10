Dieguinho: Peões dão enredo perfeito de vítima para Sacha na Fazenda

Cada vez mais perseguido por seus colegas de confinamento, Sacha Bali reescreve seu enredo em A Fazenda 16 (Record).

O ator chega a despertar pena pela forma como tem sido excluído, avalia Kerline. Os peões dão o "enredo perfeito" de vítima para Sacha no reality, completa Dieguinho.

O comentarista afirma que o peão será "moído" na formação da roça desta terça-feira (8), mas ainda pode adotar um enredo de vítima, como tentou fazer no início do reality. "Se ele souber trabalhar bem com essa narrativa, pode sair beneficiado caso não vença a prova ou seja vetado de fazê-la".

Kerline afirma que a melhor saída para Sacha seria realmente abraçar o perfil de vítima. "Agora, é Sacha saber se sair e se aproveitar desse esculacho. Se faça de coitado, de vítima, fica miudinho que vai se sair bem. Esse seria o jogo para reconquistar algum público".

Gizelly se perde no jogo ao atacar Sacha Bali

Gizelly tem sido uma das principais responsáveis por amplificar as críticas a Sacha, "Ela está com o ranço instaurado", opina Dieguinho. "Vai dando cada vez mais espaço para interpretarmos o quanto que ele não está errado nas atitudes que toma. É uma perseguição o que Gizelly está fazendo, e isso está muito óbvio e nítido".

Kerline diz que a peoa tem sido muito dura e reativa, e por isso perde a razão. "Ela está se perdendo no jogo, infelizmente", diz. "Falta a Gizelly engraçada que víamos no BBB. A Gizelly resenha. Parece que ela chegou armada até os dentes, só porque é um reality de treta".

Assista à íntegra do Central Splash:

A Fazenda 2024 - enquete UOL: após saída de Raquel, quem é o mais odiado? Resultado parcial Total de 1014 votos 0,49% Albert Bressan 1,48% Babi Muniz 2,07% Camila Moura 2,66% Cauê Fantin 2,07% Fernanda Campos 0,79% Fernando Presto 0,39% Flor Fernandez 1,38% Flora Cruz 1,08% Gui Vieira 0,49% Gilsão 6,61% Gizelly Bicalho 0,39% Juninho Bill 5,23% Júlia Simoura 6,90% Luana Tárgino 8,78% Sacha Bali 0,30% Sidney Sampaio 16,57% Suelen Gervásio 6,41% Vanessa Carvalho 16,37% Yuri Bonotto 3,75% Zaac 15,78% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 1014 votos

