Dieguinho: Julieto? Sacha será campeão da Fazenda se continuar como vítima

Perseguido pelos demais peões, Sacha Bali parece estar caminhando rumo à final da Fazenda 16 (Record).

Dieguinho afirma que os ex-aliados do peão tiraram Sacha do pior cenário em que ele poderia estar: um barco afundando. "Jogaram ele para o bote da audiência e do vitimismo — e ele está remando sozinho."

Sacha se beneficiou ao ser expulso do Titanic com um bote só para ele e está indo rumo ao favoritismo Dieguinho

O comentarista acredita que Sacha é um forte candidato para ir à final com Zé Love.

Kerline afirma que os peões estão fazendo o que não se deve fazer em nenhum reality: abandonar e deixar uma pessoa excluída. "É entregar o prêmio na mão da pessoa, o 'Julieto'", brinca. "Mesmo achando o Sacha chato, estou com pena dele e quero que ele volte e faça o terror lá. Que manipule todo mundo."

Sacha tem medo de ser 'macho escroto'

Kerline diz que Sacha acredita ser o "macho escroto" da edição para o público. "Ele tá com muito medo disso, porque sabe que é uma narrativa que a audiência compra muito e não gosta de maneira nenhuma."

Ela avalia que Sacha é "chato" e sabe manipular as pessoas, mas é um "manipulador sonso". "Mas fizeram um megafurdúncio por conta de Larissa no Faro. A casa comprou esse comportamento da Larissa arrasada e triste."

A comentarista ainda afirma que Camila Moura já se comoveu com o choro de Sacha desta quarta-feira (9) e que "quem colar com Sacha terá uma sobrevida no jogo".

Assista à íntegra do Central Splash:

A Fazenda 2024 - enquete UOL: após saída de Raquel, quem é o mais odiado? Resultado parcial Total de 1047 votos 0,48% Albert Bressan 1,43% Babi Muniz 2,10% Camila Moura 2,58% Cauê Fantin 2,01% Fernanda Campos 1,05% Fernando Presto 0,38% Flor Fernandez 1,53% Flora Cruz 1,05% Gui Vieira 0,48% Gilsão 6,97% Gizelly Bicalho 0,38% Juninho Bill 5,06% Júlia Simoura 6,69% Luana Tárgino 9,07% Sacha Bali 0,29% Sidney Sampaio 16,62% Suelen Gervásio 6,21% Vanessa Carvalho 16,14% Yuri Bonotto 3,82% Zaac 15,66% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 1047 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso