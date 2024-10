'Cancelada' em 2023, Mila Journée planeja 'première' no Tomorrowland Brasil

A DJ brasileira Mila Journée faz parte do time de artistas que tocaria no dia do Tomorrowland Brasil que foi cancelado em 2023 em razão de fortes chuvas. Portanto, para ela, se apresentar na edição 2024, neste sábado (12), tem um gostinho especial, como contou nesta entrevista a Toca.

O que ela disse

A DJ deveria, em 2023, se apresentar no Tomorrowland Brasil no emblemático palco CORE, reconhecido pala imagem de um rosto dividido ao meio. "Foi muito triste. Então [tocar em 2024] é como se fosse a primeira vez. E efetivamente vou me apresentar no palco CORE", comemora.

Estou super feliz e com muita expectativa de ver aquele palco lindo, de viver e, principalmente, de ver aquilo tudo acontecendo em tempo real e de dentro do palco, sentindo a energia da galera e a magia dessa festa linda. Mila Journée

Os fãs podem esperar muitas surpresas em sua apresentação. "Com certeza, vou tocar tracks novas, quentinhas, ainda não lançadas e estamos preparando um look especial, dentro dessa nova fase da Mila Journée, na qual estamos construindo o conceito da minha nova tour para 2025", revelou a DJ.

Vou vestir um look inédito, desenhado especialmente para essa data, para essa nova fase da Mila Journée. Já tenho ousado bastante nos looks, mas esse vai ser especial. Acho que o público vai curtir bastante. Mila Journée

Sobre o set que apresentará no Tomorrowland Brasil, Mila adiantou algumas novidades. "Será bem energizante e podem ter certeza de que vão ouvir 'Malabares' e 'Don't Do It', minhas tracks ainda não lançadas mas que estão fazendo grande sucesso nas pistas, e também apresentarei novos sons que estou trabalhando para fazer a première no Tomorrowland Brasil."

A DJ brasileira Mila Journée, que se apresenta no sábado (12), no Tomorrowland Brasil Imagem: Divulgação

Quanto aos projetos futuros, Mila está animada: "Tem muita coisa nova vindo por aí. Quando não estou viajando, estou sempre aproveitando o tempo no estúdio", conta.

No final de agosto lancei duas tracks que eu já produzi há bastante tempo, 'Trombe' e 'It's Not Real', e que saem pela True Soul, label do Adam Beyer, em colaboração com meus amigos franceses Olivier Giacomotto e Kiko. Eu venho tocando essas músicas e a pista sempre curte muito, então acho que vai ser bem bacana. Depois tem uma collab com Marc dePulse e tem também um remix que fiz para o Vintage Culture. Mila Journée

Tomorrowland Brasil 2024

Quando: sexta (11), sábado (12) e domingo (13), das 13h à 1h

Onde: Parque Maeda - Rod. Dep. Archimedes Lammoglia - Km 18, Itu/SP

Ingressos: Para comprar ingressos, acesse o site oficial do Tomorrowland Brasil e siga o passo a passo. Para quem quer viver uma experiência incrível do Tomorrowland Brasil, os pacotes de DreamVille também podem ser adquiridos pelo mesmo link.

Mais informações estão disponíveis no site oficial do Tomorrowland Brasil.