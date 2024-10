Racha do doce de leite: Grupinho se acusa por doce desaparecido na casa

O sumiço de um doce de leite em A Fazenda (Record), gerou os um desentendimento generalizado entre os peões do grupinho.

O que aconteceu

Suelen e Flora dizem que queriam comer o doce de leite fornecido pela produção na reposição da semana. "A gente deixou ali para comer, não escondemos de ninguém, aqui é tudo de todo mundo", diz a irmã de Rafael Zulu para Fernando e o chef respondeu que alguém havia pegado o pote, sem acusar nenhum peão.

Então, Suelen alfineta Love: "Bora, libera", insinuando que o ex-jogador havia escondido o doce. "Se eu roubasse doce de leite, eu não comeria o doce do Fernando inteiro", se defendeu Zé.

Flora pergunta para Flor onde estava o pote de doce de leite. "Não está comigo, juro. Eu sei onde está, mas não está comigo. Vou conversar com elas, a gente ia devolver", respondeu a apresentadora delatando Fernanda e Babi, o que deixou a filha de Arlindo Cruz irritada.

Pouco depois, Flor contou para a Fernanda: "Escondi sim, mas não é só meu não. Não tá comigo, nas minhas coisas, pode procurar". Então, Flor acusa Fernando de ter dedurado ela para Flora, o que não aconteceu.

"Não fui eu não, foi você que se entregou, fia", respondeu o ex-Masterchef. "Elas falaram 'cadê o doce de leite?' e eu falei 'pegaram de onde eu escondi'."

"Elas falaram 'o Fernando falou que você'", disse a apresentadora. "Eu vi você falando, Flor. Eu tava do lado", rebateu o chef.

Depois, Babi e Fernanda comentaram o ocorrido: "Não vou nem discutir, porque na casinha todo mundo falou para pegar junto. Sabe o que o Fernando fez? Tirou totalmente o corpo fora. 'Falei para vocês devolver, foram vocês que quis, não me coloca nesse rolo'. Agora que está perto da roça, ele quer ser amigo de todo mundo", disse a ex de Neymar.

Então, Flor foi reclamar do ocorrido para Zaac. "As meninas nem lembram", disse a apresentadora.

Fernando chegou em Suelen, Flora e Júlia para tirar a história a limpo: "Não foi a própria Flor que contou que ela pegou os negócios? Ela tá na discussão de que alguém foi contar para vocês. Eu to falando que foi ela mesma que se entregou".

O trio concordou com Fernando e lembrou que foi dito pela própria apresentadora. "Ela não é louca não, ela é bem sã", diz Suelen. "Isso é f*** da Flor, ela fala uma coisa, depois diz que não foi ela, que não foi assim", continua Júlia.

"Depois eu falo lá. Pode deixar. Ela distorce... eu perguntei para tirar a dúvida", finaliza Fernando.

