Pamela Anderson recorda depressão após a fama: 'Por algumas décadas'

Pamela Anderson, 57, se abriu sobre um longo período de depressão que encarou.

O que aconteceu

A atriz abordou o assunto após ser premiada no Festival de Cinema de Zurique por seu trabalho no filme "The Last Showgirl". "Eu nunca pensei que estaria no palco recebendo um prêmio como esse", disse ela.

A estrela de "S.O.S. Malibu" abordou os problemas de saúde mental que enfrentou após a série de grande sucesso. "Olho para trás e é como se eu tivesse saído de 'S.O.S. Malibu' para a Broadway. Eu não sei o que aconteceu no meio disso, é só um grande borrão", recordou.

Eu só estou feliz por estar aqui, nesse momento, porque eu acho que eu tive uma depressão por algumas décadas. Pamela Anderson

A atriz também desabafou sobre sua fama. "Eu sempre soube que era capaz de mais. É ótimo fazer parte da cultura pop, mas é uma benção e uma maldição. As pessoas se apaixonam por você por causa de um maiô", opinou.

Por fim, Anderson reconheceu que toda sua trajetória e perrengues valeram a pena. "Eu não acho que poderia ter interpretado esse papel [em 'The Last Showgirl'] se eu não tivesse a vida que eu tive, então valeu a pena", concluiu.