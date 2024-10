Lara Rodrigues, a Narizinho do 'Sítio', está grávida: 'Um meninão'

Lara Rodrigues, 33, anunciou que está esperando um filho com o marido, o cinegrafista Lui Azevedo. Será o primeiro herdeiro do casal.

O que aconteceu

A atriz posou de barriga de fora, ao lado de seus dois cães, e anunciou que o bebê será um menino. "Eu, a barriga e as crianças... A gente está muito feliz! Um meninão!", festejou ela, na legenda do post no Instagram.

Lara Rodrigues ficou famosa aos 10 anos, quando interpretou Narizinho na última versão do "Sítio do Picapau Amarelo" (Globo). Ela deixou o programa em 2003, sendo substituída por Carolina Molinari, mas voltou ao elenco três anos depois, já adolescente, para interpretar a estudante Samira.

Cândido Damm, que interpretou o Visconde de Sabugosa no "Sítio", parabenizou a ex-colega de elenco pela gravidez. "Que linda! Que demais! Meu sobrinho! Ou sobrinha? Mil beijos!", escreveu ele, nos comentários da publicação. "A gente tá muito feliz! Um meninão! Entrei para o bonde", esclareceu Lara.