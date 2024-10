Lady Gaga está 'triste e surpresa' com fracasso de 'Coringa 2', diz jornal

Lady Gaga, 38, estaria desgostosa com a repercussão negativa de "Coringa: Delírio a Dois", em que ela interpreta Arlequina e contracena com Joaquin Phoenix.

O que acontece

O fracasso do longa é não apenas uma frustração, mas também uma surpresa para a atriz, que apostava todas as suas fichas no projeto. Segundo o jornal Daily Mail, Gaga tem muito respeito pelo universo da DC Comics e se surpreendeu com o fato de o público em geral não ter gostado da sequência de "Coringa" (2019).

A bilheteria de "Delírio a Dois" foi considerada decepcionante para a Warner Bros. Até agora, a obra arrecadou apenas US$ 40 milhões nos Estados Unidos, bem abaixo do esperado. Vale acrescentar, no entanto, que o rendimento mundial do longa vem sendo bem mais satisfatório, somando até agora mais de US$ 120 milhões.

"Coringa: Delírio a Dois" estreou no último dia 4 (sexta-feira) nos cinemas internacionais. O filme conta com roteiro e direção de Todd Phillips, que também exerceu essas funções no primeiro capítulo da história.