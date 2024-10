Menção secreta e curtida: WhatsApp anuncia novidades nos seus 'stories'

Se você usa o Status do WhatsApp, saiba que ele receberá novidades que vão torná-lo mais parecido com os Stories, do Instagram. Anúncio foi feito pelo WhatsApp nesta quinta-feira (3) e contará com a possibilidade de curtidas e de fazer menções secretas.

O que aconteceu

Os Status, como os Stories, são postagens com duração de até 24 horas postadas no WhatsApp. O recurso apareceu pela primeira vez em 2017.

Sobre as curtidas, funcionará como no Instagram. Ao visualizar Status, quando o recurso estiver ativado, aparecerá um ícone de coração. Para curtir, basta tocar nele. De acordo com o WhatsApp, as curtidas são privadas e não têm um contador. Será possível ver detalhadamente quem curtiu ao checar quem visualizou a postagem.

As menções privadas são um recurso novo que permite marcar pessoas em um Status, para assegurar que elas vejam sua postagem.

Ao todo, será possível marcar até cinco pessoas de forma secreta. Quem for marcado será notificado e conseguirá até fazer repostar o conteúdo. Em comunicado, a rede diz que é uma forma de "tornar mais fácil alcançar as pessoas mais importantes".

Imagem: Divulgação

As funcionalidades começam a ser liberadas nesta quinta-feira (3) e começam chegar aos poucos a todos os usuários nas próximas semanas.