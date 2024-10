A Fazenda: Camila, Gui e Sidney ganham R$ 5 mil em dinâmica de Escola Rural

No domingo (6), o programa Hora do Faro exibiu uma dinâmica de apontamentos chamada 'Escola Rural', que resultou em um prêmio de R$ 5 mil para peões não citados pelos colegas.

Os peões sorteados por Rodrigo Faro precisavam escolher um peão parareprovar em uma 'disciplina da escola', e cada eletiva tinha uma definição dada pelo apresentador. Por exemplo, Flor foi sorteada para dar o livro de história para um jogador que fosse "mentiroso, inventasse causos e histórias".

Ao fim da dinâmica, a fazendeira Júlia distribuiu boletins aleatórios para todos os jogadores. Gui, Camila e Sidney foram os que receberam um boletim com a nota 10 e por não terem ganhado um livro na etapa anterior, ou seja, não foram reprovados em nenhum matéria, receberam o valor de 5 mil reais.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: após saída de Raquel, quem você quer vença o reality? Resultado parcial Total de 703 votos 1,42% Albert Bressan 0,85% Babi Muniz 14,94% Camila Moura 0,43% Cauê Fantin 1,00% Fernanda Campos 0,43% Fernando Presto 11,66% Flor Fernandez 0,14% Flora Cruz 0,28% Gui Vieira 0,71% Gilsão 0,43% Gizelly Bicalho 7,40% Juninho Bill 0,57% Júlia Simoura 0,43% Luana Tárgino 1,28% Sacha Bali 24,61% Sidney Sampaio 0,28% Suelen Gervásio 5,41% Vanessa Carvalho 0,85% Yuri Bonotto Zaac 26,88% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 703 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso