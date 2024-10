'Pessoas estavam peladas': famosos contam bastidores das festas de Diddy

Sean Combs, também conhecido como Diddy, está nos holofotes nas últimas semanas após ter sido preso, acusado de violência e exploração sexual, tráfico humano, sexual e de drogas. Com a repercussão, as "festas do branco", promovidas por ele entre os anos 1990 e 2000, foram lembradas.

Ashton Kutcher, Khloé Kardashian e Usher são alguns exemplos de famosos que já estiveram em festas promovidas pelo artista. Veja o que eles contaram sobre os eventos:

Ashton Kutcher

Ashton Kutcher esteve em festas promovidas pelo artista Imagem: Reprodução/ Instagram Ashton Kutcher @aplusk

Astro disse durante participação no programa Hot Ones, em 2019, que tem "muitas histórias", mas não poderia contar os detalhes. À época, ele chegou a ensaiar que contaria uma delas, mas desistiu: "Essa também não consigo contar… Na verdade, histórias de festas do Diddy são uma memória estranha."

Khloé Kardashian

Khloé Kardashian fez revelações de bastidores de festas Imagem: Reprodução/Instagram

Socialite esteve em uma das festas organizadas pelo famoso. Ela contou detalhes do evento durante um dos episódios do reality show Keeping Up With the Kardashians (2014). "Nesta festa, acho que metade das pessoas estavam peladas", contou para a irmã Kourtney.

Usher

Usher morou com o artista nos anos 1990 Imagem: Reprodução/Instagram

Cantor, que morou com o artista nos anos 1990, revelou como era a convivência em entrevista ao programa de rádio The Howard Stern Show, em 2016. "Fui lá para ver o estilo de vida, e eu vi, mas não sei se eu poderia me entregar e entender o que eu estava olhando. Era bem selvagem, era louco", disse.

Kendra Wilkinson

Kendra Wilkinson contou que não "viu nada demais" quando esteve na festa Imagem: Amanda Edwards/Getty Images

Modelo foi a uma ou duas festas, mas disse que não "viu nada". A declaração foi dada durante participação no programa de rádio Kyle and Jackie O. "Sexo é sexo, na minha opinião. Não estou dizendo que algo ruim não aconteceu. Estou dizendo que nada de ruim aconteceu comigo."

As festas do branco

As "festas do branco", que começaram em 1998, eram um dos principais eventos do showbiz na época. Diddy reunia famosos de diversas áreas, e todos se vestiam de roupas completamente brancas. Já estiveram nos eventos nomes como Leonardo DiCaprio, Kim Kardashian, Jay-z, Paris Hilton e outras celebridades.

Entenda o caso

O rapper americano Sean Diddy é acusado de abuso sexual por mais de 100 pessoas Imagem: Angela Weiss / AFP

O rapper Sean Combs (conhecido como "Diddy", "Puff Daddy" ou "P. Diddy") foi preso na segunda-feira (16), acusado de organizar festas sexuais forçadas e abusivas em hotéis de luxo nos Estados Unidos.

A acusação, de 14 páginas, cita as orgias de Diddy como "freak-offs". O termo é uma expressão informal, utilizado pela polícia apenas por conta da singularidade do caso: um "freak-off" é um "surto", uma competição ou desafio entre pessoas que estão mostrando suas habilidades únicas ou excêntricas. A palavra foi citada pela primeira vez pelas vítimas que fizeram a queixa — pelo menos oito pessoas entraram na Justiça contra o rapper.

A acusação sugere também que Diddy estaria envolvido em tráfico humano. De acordo com o documento, os freak-offs eram organizados pelo rapper e sua equipe, muitas vezes transportando profissionais do sexo, homens e mulheres, "através de divisas estaduais e fronteiras internacionais".

Os profissionais do sexo também teriam sido drogados pelo rapper. Segundo o Tribunal Distrital do Sul de Nova York, que emitiu a acusação, as vítimas foram dopadas para que se mantivessem "obedientes e dóceis". Os quartos de hotel estariam equipados com "mais de 1.000 frascos de óleo de bebê e lubrificante" e as filmagens das orgias teriam sido usadas por P. Diddy como forma de chantagem contra os profissionais do sexo.