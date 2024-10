Onze de 'Stranger Things' se casou: como está o resto do elenco mirim?

Enquanto a última temporada de "Stranger Things" não sai, Millie Bobbie Brown, 20, a Onze, se casou com Jake Bongiovi, 22. Mas como estão os outros atores que eram crianças quando a série de sucesso da Netflix estreou?

Finn Wolfhard (Mike)

Finn Wolfhard Imagem: Reprodução/Instagram/@finnwolfhardofficial

Finn completa 22 anos em dezembro e segue atuando. Seu papel mais recente e com maior repercussão foi como Trevor, em "Ghostbusters: Mais Além" (2011) e em "Ghostbusters: Apocalipse de Gelo", que estreou em abril no Brasil. Também atuou na dramédia "When You Finish Saving the World" (2022), com Julianne Moore.

Ele está estreando como diretor. Ao lado de Billy Bryk, Finn dirigiu "Hell of a Summer", uma comédia de terror em que um assassino mascarado começa a massacrar campistas.

Finn e Billy disseram que escreveram o filme para derrubar os estereótipos da Geração Z. "Hell of a Summer" deve estrear nos cinemas mundiais em 2025.

Noah Schnapp (Will)

Noah Schnapp Imagem: Reprodução/Instagram/@noahschnapp

Com 20 anos recém-completados, Noah estuda na Wharton School da Universidade da Pensilvânia. Ele está se especializando em empreendedorismo e inovação e deve se formar em 2026.

É dono de uma empresa de lanches sustentáveis. Noah criou a To Be Honest (TBH) em 2021.

É publicamente gay desde o início de 2023. "Acho que sou mais semelhante a Will [Byers] do que eu pensava", brincou em um vídeo do TikTok, fazendo uma comparação com o personagem de "Stranger Things".

Causou polêmica ao defender o sionismo. Com ascendência judia, ele apareceu com adesivos que diziam "sionismo é sexy". Fãs que consideraram a fala preconceituosa ameaçaram boicotar a série, e Noah gravou um vídeo se desculpando.

Em junho, foi expulso de um bar em Nova York. Segundo o Page Six, ele insistiu que as pessoas tomassem doses de tequila com ele (mesmo sem ter idade para beber nos EUA) e acabou sendo retirado do local.

Caleb McLaughlin (Lucas)

Caleb McLaughlin Imagem: Reprodução/Instagram/@calebmclaughlin

Mais velho do grupo, Caleb completa 23 anos no próximo dia 13. Suas atuações mais recentes foram em "A Libertação" (Netflix) e "O Livro de Clarence" (Prime Video).

Em 2022, contou como o racismo que sofreu do público o afetou. "Na minha primeira Comic Con, algumas pessoas não ficaram na minha fila porque eu era negro".

Ele já deixou claro que o seu papel dos sonhos é o do Super Choque. A DC está com o live-action em desenvolvimento há alguns anos.

Mais recentemente, lançou sua carreira solo no R&B. Seus primeiros singles são as músicas "Neighborhood" e "Soul Travel".

Gaten Matarazzo (Dustin)

Gaten Matarazzo Imagem: Reprodução/Instagram/@gatenm123

Gaten está com 22 anos. Seu papel mais recente foi como Michael Dipnicky em "Honor Society" (2022).

Ele é um defensor de que a série mate mais personagens. "Essa série seria muito melhor se os riscos fossem muito maiores, como se a qualquer momento qualquer uma dessas crianças pudesse se dar mal. Sinto que estamos todos muito seguros", disse em entrevista a Variety este ano.

Namora a também atriz Lizzy Yu há mais de 6 anos.

Sadie Sink (Max)

Sadie Sink | Alexander McQueen Imagem: Getty Images

Também com 22 anos, Sadie se destacou recentemente pela atuação em "A Baleia" (2022). Ela ainda estrelou "All Too Well: The Short Film" (2021).

Está sendo especulada como nova personagem de "Homem-Aranha". Rumores colocaram a atriz como possível nome no próximo lançamento da Marvel.