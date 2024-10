Sacha sobre relação com Larissa: 'Nunca fiquei alimentando as coisas'

Na manhã de sábado (5) na sede de A Fazenda 16 (Record), Sacha conversou com Sidney sobre sua relação com Larissa.

O que aconteceu

A relação de Sacha com Larissa se tornou um dos principais assuntos da casa após a ex-peoa colocar no ator uma placa de "manipulador" no Hora do Faro que será exibido no domingo (6).

Sacha conversou com o ator sobre. "Na primeira semana, falei com ela, disse que estava zero aberto. Pedi várias vezes pras meninas pararem de fazer brincadeira. Teve um tempo que elas pararam, a Larissa começou a se aproximar de mim naturalmente."

A gente deu um beijo na sexta passada depois de eu ter negado várias vezes, porque eu não queria alimentar nada, não queria ter relações. Ela estava meio que mal, triste, eu não queria que ela se sentisse rejeitada. Sacha Bali

Sacha continuou. "Depois que ela foi pra roça, senti que ela estava super carente. Mas nunca fiquei atrás dela, nunca fiquei alimentando as coisas, fiquei numa situação bem difícil de ao mesmo tempo que não queria que ela se sentisse rejeitada, não queria alimentar."

O peão supôs o que Larissa pode ter visto fora da casa para se voltar contra ele. "Ela deve ter visto várias coisas que foram ditas ao longo do tempo. A gente passou por várias fases, vários momentos, isso deve ter confundido ela."

Sacha se lamentou. "Tentei deixar claro de forma muito sutil que não queria um relacionamento. Talvez ela tenha visto coisas de eu falando pra outras pessoas algo que pode ter machucado ela. Talvez eu tenha errado de não ter sido tão direto."

