Raça Negra exalta Bruno Mars após 'Cheia de Manias' em show: 'Pega seu CPF'

Na madrugada deste sábado (5), o perfil do grupo Raça Negra exaltou o show de Bruno Mars no estádio do MorumBIS, em São Paulo, após homenagem.

O que aconteceu

O tecladista da banda de Mars tocou o hit "Cheia de Manias" no piano. O momento foi compartilhado nas redes sociais de Raça Negra.

O grupo exaltou a apresentação de Bruno Mars: "E a galera vibra! Cheia de Manias no show do talentoso Bruno Mars! Aqui é o Brasil".

A legenda da publicação ainda brincou com o cantor havaiano: "Agora sim, pega seu CPF, Bruninho! Todo mundo canta Raça Negra".

Assim como no The Town 2023, Mars quis agradar a audiência brasileira com uma música que faz parte da memória afetiva coletiva. Ano passado a escolhida foi "Evidências", de Chitãozinho e Xororó".

Neste ano, "Cheia de Manias" foi a canção escolhida. O momento que o tecladista de Mars tocou a música no piano, foi quando o artista se ausentou por alguns minutos do palco.