Entre moda e ativismo: como nasceu, na Bahia, o 6° melhor resort do mundo

O resort cinco estrelas Uxua Casa Hotel & Spa em Trancoso, na Bahia, foi eleito sexto melhor resort do mundo pelos leitores da revista "Condé Nast Traveller", como divulgado nesta terça (1°).

O estabelecimento baiano já esteve muitas outras vezes no Readers' Choice Awards, prêmio promovido pela publicação há 37 anos e divulgado anualmente, e, em 2021, chegou ao primeiro lugar. Pela sexta vez, encabeçou a lista de melhores da América do Sul.

O que muita gente pode não saber é que o Uxua também representa uma virada de carreira para seus criadores.

Wilbert Das e Robert Shevlin Imagem: Divulgação

O verdadeiro paraíso tropical conquistou o designer holandês Wilbert Das. Após uma bem-sucedida carreira como diretor criativo da Diesel, ele embarcou, em 2008, no projeto pioneiro ao lado de Bob Shevlin, diretor do departamento virtual da marca italiana.

Wilbert Das Imagem: Divulgação

Da fazenda ao Quadrado

Até os 19 anos, Wilbert viveu e trabalhou na fazenda da família em Riethoven, na Holanda, até se formar designer de moda pela Academia de Belas Artes de Arnhem.

Ele conta que, em setembro de 1988, pegou o carro do pai emprestado para fazer entrevistas de emprego em Milão e na mesma manhã participou de uma entrevista para a Diesel com o próprio Renzo Rosso (empresário e fundador da famosa marca italiana). Naquela tarde, o emprego já era seu - o que o fez devolver o carro para o pai somente três meses depois.

Após 21 anos na grife, em 2009 decidiu sair.

Queria desacelerar o ritmo de trabalho e resetar meu processo criativo, aquela velocidade já não fazia muito sentido para mim, assim como a constante produção de novos produtos a cada coleção.

Foi quando a Bahia cruzou com o seu destino e Trancoso foi escolhido como acolhida de seu estúdio de design. Das comprou uma casa abandonada com um enorme jardim, no Quadrado de Trancoso, e resolveu revitalizá-la em parceria com artistas, artesãos locais e nativos pataxós.

Aos poucos, Wilbert foi adicionando outras propriedades do Quadrado ao projeto. Juntamente com seu parceiro na Diesel, Robert Shevlin, as casas e jardins revitalizados começaram a tomar forma como o UXUA Casa Hotel & Spa — a palavra "UXUA", aliás, significa "maravilhoso" na língua pataxó.

As famosas casinhas do Quadrado de Trancoso Imagem: Divulgação

Logo em seu primeiro ano, o resort já foi cenário para as fotos do famoso calendário Pirelli na edição de 2009, fotografado por Terry Richardson, e figurou em uma matéria de 14 páginas na Vogue, com fotos de Mario Testino.

Há 20 anos, já gostava muito dessa ideia de me hospedar numa casa com a personalidade do país onde eu estava, morando e vivendo como as pessoas locais. Vivendo de perto a cultura local, a música, a comida, tudo... Nós chegamos à conclusão de que o local ideal teria que ter, necessariamente, a personalidade de uma casa. Tudo isso somado ao serviço diferenciado de um hotel de luxo.

A alma ecológica

Bob Shevlin Imagem: Divulgação

Nascido em Columbus, nos Estados Unidos, Robert Francis Shevlin não poderia imaginar com quais curvas se depararia em sua trajetória: formado em escrita criativa, foi para vendas na indústria farmacêutica e, aos 25 anos, mudou-se para a Itália para seguir carreira no mundo da moda.

Pioneiro em novas técnicas de mídia, em 1995 começou a atuar na italiana Diesel e ganhou prêmios. Paralelamente ao prestígio que conquistou no marketing da grife, Bob sempre esteve engajado em causas sociais e ambientais.

Junto a Wilbert, criou uma holding cujo intuito é preservar patrimônios ao comprar, reconstruir e reformar casas centenárias em lugares como Itália, França, México, Estados Unidos e ... Brasil.

Quadrado de Trancoso Imagem: Ratão Diniz

Em 2006, igualmente seduzido por Trancoso, iniciou o projeto do UXUA Casa Hotel & Spa com uma proposta de economia circular aliada à valorização e a restauração da arquitetura local.

Robert enumera alguns projetos com a marca que atuam diretamente na comunidade local, como o UXUA UNI 2020, com 20 funcionários locais matriculados ou formados em cursos universitários; 12 anos de parceria com a ONG de Turismo Sustentável Despertar no projeto MAMA Trancoso, responsável por oferecer de 10 a 20 alunos aulas de biologia, geografia, direitos civis, idiomas, multimídia e outros.

Trancoso, casa dp Uxua Casa Hotel & Spa Imagem: Divulgação

O ativista também atuou para que o Uxua fosse o primeiro hotel brasileiro a ser signatário do Pacto Global da ONU. Além disso, Bob participa do Conselho Consultivo da Conservação Internacional Brasil e da CREST (Center for Responsible Travel - Centro para viagens responsáveis).

Entusiasta da alimentação saudável, Bob é cocriador da Horta Orgânica de Ensino (localizada em terreno de propriedade do UXUA) da ONG Associação Despertar (fundada em 2010), focada em educação e turismo local sustentável. Também é cofundador, apoiador financeiro e conselheiro técnico da Conservação Internacional Brasil no projeto Futuri - Aliança pelo Turismo Regenerativo, uma aliança de turismo sustentável atuante no litoral sul da Bahia.

Organic Festival 2023 Imagem: Nico Ferri

Bob também é cofundador do Organic Festival Trancoso junto com o consultor culinário francês Charles Pirou, que recebe a 5ª edição de 16 a 20 de outubro.

As credenciais acumuladas de Bob o levaram a ser cofundador e primeiro presidente da OTT - Organização Turismo de Trancoso de Trancoso - formada em 2024 com outras empresas que são referência na região como o restaurante Capim Santo e os hotéis Fasano Trancoso, Pousada Tutabel e Villas de Trancoso.

O hotel

Uxua Casa Hotel & Spa Imagem: Divulgação

Atualmente o UXUA tem um total de 16 casas - treze delas distribuídas em um jardim privativo de 9 mil metros quadrados, juntamente com piscina, academia, spa e ateliê com tear antigo. As outras três casas estão voltadas para o Quadrado.

O UXUA ainda conta com restaurante, Praia Bar e o UXUA Roça, fazenda orgânica que fornece insumos ao hotel.

Uma diária na hospedagem de luxo tem preços que variam de R$ 2.070 (quarto em baixa temporada) a R$ 47.800 (casa de três supites no Carnaval).