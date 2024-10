Marisa Orth tenta inovar na malhação em nova comédia; assista ao trailer

Marisa Orth estrela "Body By Beth", a nova sitcom nacional da MAX. Na produção, ela vive uma musa fitness dos anos 1980 que não se encaixou nos novos padrões. Algo como uma versão comédia brasileira do filme "A Substância". Assista ao trailer exclusivo de Splash acima.

A narrativa acompanha Beth (Orth) e sua filha, Carol (Veronica Debom), que tem uma personalidade completamente oposta à da mãe. Donas de uma academia, elas são ameaçadas quando a unidade de uma rede moderna de academias abre uma filial perto da sua.

Marisa Orth estrela 'Body Beth' Imagem: Divulgação

As duas contam também com a ajuda do ex-marido de Beth, Ricardo Manuel (Diego Vilela). Ele já foi um grande halterofilista na juventude, mas hoje é dono de um estúdio de ioga, ao lado de seu companheiro Ronaldo (Guilherme Weber).

A série estreia no dia 14 de outubro. No canal TNT, os dois primeiros episódios sairão às 22h30 e, a partir da segunda-feira seguinte, vai ao ar um episódio inédito por semana. Já na Max, serão disponibilizados cinco episódios em 14 de outubro e outros cinco em 25 de novembro.