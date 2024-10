Gravações bíblicas de Cid Moreira serão traduzidas com IA

Fátima Sampaio, viúva de Cid Moreira, revelou que o comunicador assinou um contrato para levar as gravações bíblicas para outras línguas. O ex-âncora do Jornal Nacional (Globo) morreu aos 97 anos, na quinta-feira (3), em Petrópolis (RJ).

O que aconteceu

Voz do apresentador ficará eternizada graças ao auxílio da inteligência artificial. "O Cid fechou, antes de chegar nesse ponto, um contrato com uma instituição internacional que vai permitir que o trabalho bíblico esteja em outras línguas", disse Fátima, durante o Encontro (Globo).

Eu estou anestesiada. Estou em um estado esquisito. Vou organizar a minha cabeça e rever a minha vida. Eu tinha combinado com ele até a festa de 100 anos.

Cid Moreira enfrentava problemas nos rins desde 2022

Cid Moreira apresentou o 'Jornal Nacional' por 26 anos Imagem: Memória Globo

Ele dependia de hemodiálise. Com ajuda da esposa e da equipe médica, o apresentador passou a fazer o procedimento em casa e até se mudou para perto do hospital para viabilizar o tratamento.

A internação começou com uma infecção. No Encontro, o médico responsável pelo tratamento afirmou que ele foi internado no dia 4 de setembro com peritonite e infecção urinária. Cid, que já tinha atrofia muscular decorrente da idade, desenvolveu também um quadro de trombose durante o tratamento, dificultando ainda mais sua mobilidade.

Nas últimas semanas, teve um quadro de pneumonia. O boletim médico divulgado no Encontro atesta falência de múltiplos órgãos como causa da morte. Fátima, no entanto, ressalta: ele ficou lúcido até o fim.