Yas: Apostas online têm legião de famosos apoiadores com discurso desonesto

Não é só Gusttavo Lima! As casas de apostas online contam com uma legião de celebridades que as divulgam, sem considerar a realidade de seus públicos.

Luana Piovani chegou a cobrar alguns famosos sobre a irresponsabilidade de divulgar essas casas — marcando personalidades como Ludmilla, Seu Jorge, Pedro Scooby e Vini Jr. Nenhum dos perfis comentou as cobranças da atriz.

Yas Fiorelo disse, durante o Splash Show desta quarta-feira (2), que o assunto é "sério", mas que hoje em dia é difícil não ver um famoso envolvido com esse tipo de polêmica. Ela e Leão Lobo citaram os nomes de Michel Teló, Galvão Bueno, Betty Faria, Carlinhos Brown e Beto Jamaica como alguns dos "embaixadores".

A comentarista também criticou o discurso de que as apostas seriam uma renda extra para a população. "É uma ilusão", disse ela.

O Vinicius Junior não está apostando na bet de ninguém, e, mesmo que esteja, ele tem muito dinheiro. Essas pessoas têm muito dinheiro; a renda extra deles são milhões de euros e reais. É um discurso desonesto Yas Fiorelo

Gusttavo Lima anuncia planos de carreira e 'esquece' investigação

Investigado, Gusttavo Lima disse em live que reduzirá seu número de shows para 50 no ano de 2025. No entanto, cada apresentação terá no mínimo cinco horas, avisou o cantor.

Yas diz que "ninguém quer saber" da agenda de shows de Gusttavo. "O pau quebrando e ele fala da agenda de shows", disse. "As pessoas querem saber da investigação, o que ele tem com bets e lavagem de dinheiro."

Assista à íntegra do Splash Show:

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso