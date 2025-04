LGBT e ingênua: conheça filha mais velha de Tony Ramos em 'Dona de Mim'

Bel Lima vive Ayla, a filha um pouco ingênua de Abel, personagem de Tony Ramos, em "Dona de Mim" (Globo). Splash traz novas fotos da personagem da próxima novela das sete.

Quem é Ayla?

Inteligente e um pouco ingênua, Ayla é uma moça de boas intenções. Trabalha na Boaz, assim como os irmãos Samuel (Juan Paiva) e Davi (Rafa Vitti).

A jovem coordena o setor de vendas da empresa do pai. Ela tenta não se envolver nas brigas da família, mas acaba "passando pano" para as besteiras que Davi faz, tanto na fábrica quanto na sua vida pessoal.

Ayla é uma das personagens LGBTQIAPN+ da trama. Ela mora com a namorada Gisele (Luana Tanaka).

A família de Abel (Tony Ramos) em 'Dona de Mim' Imagem: Léo Rosário/Globo

Uma personagem que defende a família

Para a atriz Bel Lima, a relação com a família e com o trabalho na empresa do pai é o que define sua nova personagem. "Ela trabalha na empresa do pai e faz de tudo para provar sua competência e seu profissionalismo no trabalho tanto para sua família quanto para si mesma. Apesar bem-intencionada, ela se mostra pouco conectada com a realidade além de sua própria perspectiva, o que a torna muitas vezes ingênua".

Ayla idolatra e respeita o pai e, apesar de caçoar os irmãos, ama, protege e defende eles. Mesmo em busca constante de seu amadurecimento, a família sempre desperta sua criança interior com muita leveza.

Bel Lima

Aya é uma personagem LGBTQIAPN+ bem resolvida com sua sexualidade. "Ela tem um relacionamento com a Gisele e elas moram juntas, são 'juntadas' [...] Ela é bem resolvida com a sua sexualidade e isso é fruto de um lar de muito afeto e acolhimento, então Ayla é muito recíproca e carinhosa com a família".

Na empresa de Abel, a filha mais velha é supervisora de vendas. "Ela trabalha diretamente com a rede de revendedoras dos produtos e leva seu trabalho muito a sério como forma de provar para sua família e a si mesma de que é capaz de exercer esse cargo".

Bel Lima, que já trabalhou com Rosane Svartman na série "Vicky e a Musa", comemora a nova parceria com a autora. "Tenho muito carinho e admiração por esses dois [Allan Fiterman, diretor artístico, e Rosane Svartman, autora] e por todos os envolvidos nesse projeto. O Allan cria um espaço de escuta e leveza no set que facilita muito o desempenho do ator. A Rosane é uma excelente autora, completamente conectada com os tempos atuais, e não é à toa que suas histórias sempre geram muita conexão e identificação do público. Ambos têm muito comprometimento com o que fazem. Acredito esse respeito e essa horizontalidade que eles trazem no trabalho despertam o que há de melhor em todos nós".

A atriz acredita que "Dona de Mim" irá se destacar por sua história cheia de diversidade. "Uma trama cheia de surpresas, amadurecimento dos personagens diante dos olhos do público, conflitos envolventes que geram discussões importantíssimas para os dias de hoje, e uma verdadeira homenagem à força e grandeza das mulheres brasileiras".

Espero que o público se identifique e se sinta representado. Ter personagens que falam sobre diversidade é algo que eu torço para ver cada vez mais. E, principalmente, espero que o público se divirta muito com nossa história!

Bel Lima

Ayla (Bel Lima) em 'Dona de Mim' Imagem: Léo Rosário/Globo

Com previsão de estreia para 28 de abril, "Dona de Mim" é uma novela criada por Rosane Svartman, escrita com Carolina Santos, Jaqueline Vargas, Juan Jullian, Mário Viana, Michel Carvalho e Renata Sofia. A obra tem direção artística de Allan Fiterman, direção geral de Pedro Brenelli e produção de Mariana Pinheiro.