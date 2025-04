Nova virada: mudança na Enquete UOL mostra paredão imprevisível no BBB 25

O 18º paredão do Big Brother Brasil 25 promete fortes emoções até o último momento. Diego Hypolito, Renata e Vitória Strada estão na disputa pela permanência no reality show da TV Globo, dependendo da escolha do público.

O que diz a enquete UOL

Diego Hypolito voltou à liderança da votação. De acordo com a parcial divulgada às 15h35 (horário de Brasília), ele seria a eliminado, somando 49,96% dos votos.

Renata apresentou uma reação nas últimas horas. Na parcial anterior, a bailarina chegou a registrar 48,82% dos votos e figurar na liderança, mas agora aparece com 46,90%, na segunda posição.

Vitória Strada, por sua vez, está tranquila no jogo. A atriz contabiliza apenas 3,14% dos votos e não corre risco de eliminação.

A disputa está acirrada entre Diego e Renata, e a expectativa é de que o resultado permaneça indefinido até a noite de amanhã. O eliminado será revelado ao vivo na TV Globo. Vote abaixo na enquete do UOL!