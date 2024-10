Perline: Barraco entre Andressa Urach e Juju soa armado para chamar atenção

Andressa Urach comemorou seu aniversário de 37 anos com uma festa de aniversário que terminou em barraco.

Com o tema "Playboy", a festa teve aliança de casal adepto ao poliamor e beijo de Andressa e Juju Ferrari — que foi justamente a convidada que "causou" ao brigar com a aniversariante e ser retirada por seguranças.

O jornalista Gabriel Perline defende que o barraco foi "totalmente armado". "Juju tem essa vontade de entrar n'A Fazenda há muito tempo, desde a edição 14", diz. "É um pouco tardia a vontade de aparecer dela. Acho ela superlegal e engraçada, é divertida, mas está em um grupo de pessoas conhecidas que não sabemos o que fazem — e que, quando não tem nada para elas aparecerem, ficam sumidas."

Segundo Perline, Juju se aproveitou do evento para promover a "efeméride". "Cheira muito a armação", diz. "Nos vídeos, senti que a festa estava meio vazia e que a galera não estava perto do palco. Tinha um espaço, meio que um corredor — tudo preparado para isso."

O jornalista ainda lembra a última festa de Andressa, que viralizou após ter sexo oral em público, e afirmou que ela sempre busca algo para chamar a atenção. "Tirando esse barraco, alguém falou alguma coisa sobre essa festa de agora? Existe uma expectativa para pagar os patrocinadores, as parcerias para ter essa festa. Não teve público, não foi gente interessante. Estava supercaída e derrubada. Precisava de algo para acontecer."

Motivo de briga é incerto

Dieguinho diz que a briga "não faz sentido" e não tem um motivo convincente. Segundo Perline, elas brigaram após Juju ficar revoltada com um "discurso hipócrita" de Andressa. As duas bateram boca, o que evoluiu para a expulsão de Juju. "O motivo não é claro", avalia.

Juju chegou a gravar um vídeo tentando explicar a situação. Segundo ela, Andressa tentou beijar pessoas na festa e foi aconselhada por Juju a parar.

Assista à íntegra do Central Splash:

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso