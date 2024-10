Na reta final da gravidez, Viih Tube faz ensaio fotográfico nu

Viih Tube, 24, realizou um novo ensaio fotográfico de gestante.

O que aconteceu

A influenciadora está na reta final da gravidez. Com 33 semanas, ela e o marido Eliezer, 34, estão à espera do segundo filho, que se chamará Ravi.

Na publicação feita em seu perfil do Instagram, ela se derreteu pelo bebê. "Meu mundo ficou todo azul, e eu me sinto tão leve e amada por você, meu filho ".

O casal já é pai de Lua, de 1 ano. No ensaio, a influenciadora aparece posando nua, com os cabelos soltos e coberta de borboletas azuis, exibindo o barrigão.

A gravidez foi anunciada em abril durante o café da manhã com Ana Maria Braga, 75, no programa Mais Você (Globo). A previsão de chegada do menino é para novembro.