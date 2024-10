Fernando e Júlia discutem após delegação de tarefas: 'Vamos levar punição?'

Na manhã de quinta-feira (03) em A Fazenda (Record), a nova fazendeira, Júlia Simoura delegou os tratos do touro e da vaca para Fernando e Fernanda.

O que aconteceu

Júlia delegou a tarefa do touro e da vaca para Fernando e Fernanda, que não gostaram da tarefa. "Ficou com medo do Zé Love?", provocou Fernando.

Júlia: "Fiquei com medo não, já era minha escolha vocês dois."

Fernanda: "Foi muita burrice."

Júlia: "Não fui burra de forma nenhuma."

Fernando: "Ai não, foi muito inteligente!"

Júlia: "Por que fui inteligente?"

Fernando: "Espero que você aguente peso, porque você vai fazer bastante coisa!"

Júlia: "Vou. Você não falou ali dentro que ia cuidar de qualquer bicho?"

Fernando: "Falei, mas coloca coisa dentro dos limites das pessoas."

Júlia: "Todo mundo recebeu o mesmo treinamento, todo mundo vai aprender a fazer as coisas."

Fernando: "Tá bom. Você não aprendeu nem a interpretar texto, não fez da primeira vez. Você é fraca pra caralho."

Júlia: "Perfeito. Então na hora que você voltar fazendeiro, me coloca e eu faço a vaca."

Fernando: "Se eu vou voltar fazendeiro eu te coloco direto na Roça, fia!"

Júlia: "Então você volta da roça, se você for de novo, você volta e me coloca na vaca e na roça."

Fernando: "Vou! Vamos levar punição? Se não aguentar a gente leva punição."

Júlia: "Vai levar punição pra casa inteira."

Fernando: "Eu adoro levar punição para a casa inteira!"

Júlia: "Você não grita comigo, você abaixa seu tom de voz pra falar comigo."

Fernando: "Fica quieta. Você vai ver o processo que sua amiga vai levar!"

Júlia: "Tenho nada a ver com minha amiga, o que eu tenho a ver com isso?". Mais tarde, Fernando vou no tema e a fazendeira continuou: "Assim como eu falei lá em cima, eu falo pra você, me trate como eu trato você. Baseado nas coisas que eu faço com você, esse também foi seu erro comigo na última vez."

Fernando: "Ontem ela falou que sou maluco tarado."

Júlia: "Perfeito. Eu não tenho nada a ver com o que a Gi fala. Não arrume problema comigo baseado no seu problema com a Gizelly."

Delegação de tarefas

No cargo de fazendeira pela 2ª vez, Júlia Simoura separou os peões do grupinho para os tratos dos animais e da fazenda:

Vaca e touro - Fernanda e Fernando

Cavalo - Zaac

Mini-cabras - Camila

Ovelhas - Sidney

Porcos - Gilsão

Hortas e Plantas - Albert

Aves - Babi

Lixo - Zé Love

Câmera-trato - Flor

