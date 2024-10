Fernando acusa Gizelly de bullying: 'Tarado; encosta o peru e olha pra mim'

Gizelly e Fernando, que está na roça, brigaram na madrugada desta quinta-feira (3) em A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Em meio às discussões da madrugada, Gizelly brigou com Fernando. A advogada reclamou que o peão estaria "encarando" ela.

Fernando se irritou. "Se enxerga'", disse. 'Não tem grupo nenhum, todo mundo ri da sua cara", apontou Gizelly.

Gizelly ainda disse que Fernando era "apaixonado" por ela, e que ele olhava como um psicopata. "Você tá pegando meu transtorno e fazendo bullying com isso", retrucou ele.

O peão chegou a ir à dispensa para reclamar de Gizelly. "Encosta o 'peru' e olha pra mim o dia inteiro. Maluco, me olhando", continuou reclamando a advogada.

Gizelle também começou a discutir com Gilson por ele ter "virado a cara" para ela. "Quem virou a cara para mim hoje foi você", disse ela. Gilson disse que só não a cumprimentou naquele dia porque o "grupão" estava "zombando" deles.

Quando Fernando retornou à sala, Gilson disse a ele que Gizelly o chamou de "maluco tarado", que fica "coçando o saco e olhado para ela".

Na manhã desta quinta (3), peões reclamaram da postura da Gizelly. "O que ela falou pra ele [Fernando] foi muito pesado", disse Zé Love para Zaac. "A Gizelly tá jogando muito baixo. Tá sendo muito baixa", reclamou o cantor.

