Ex agredida por MC Ryan pede fim de ataques virtuais: 'Passando do limite'

Giovanna Roque, 25, explicou por que arquivou o vídeo de pronunciamento em que fala sobre as agressões sofridas de MC Ryan SP, 23, seu ex-namorado.

O que aconteceu

A influenciadora digital contou que não se arrepende do que disse e que só arquivou a mensagem para não ter que lidar com comentários inconvenientes dos internautas. "O meu pronunciamento continua o mesmo. Eu apenas arquivei para preservar minha saúde mental. Porque a maldade das pessoas, que acham que podem 'comentar' sobre o fato com propriedade, estava passando de todos os limites", reclamou ela, em texto postado nos stories de seu Instagram.

Giovanna reclamou de ter recebido ataques de ódio e até ameaças de morte no post arquivado. "As pessoas querem apontar o erro de alguém, ou comentar sobre fatos de que não sabem, discriminando [sic] ódio e desejando até a morte de outra pessoa. Vocês falam tanto da atitude dos outros, mas a maldade maior está em vocês mesmos."

Ela concluiu fazendo um apelo para que os internautas parem de incomodá-la. "A pior arma é a própria língua. Continuem a vida de vocês e deixem a minha em paz."

Giovanna Roque foi agredida por MC Ryan SP durante uma discussão, conforme mostra um vídeo do casal que circula na internet. Em pronunciamento, a influencer afirmou que também agrediu o funkeiro e assegurou que esse tipo de violência nunca havia ocorrido antes entre eles.