David Beckham compra mansão em Miami por R$ 435 milhões; confira

David Beckham, 49, ex-jogador de futebol e atual proprietário do Inter Miami, dos Estados Unidos, comprou, no fim do mês passado, uma mansão luxuosa em Miami (EUA).

O que aconteceu

De acordo com o site The Real Deal, o marido de Victoria Beckham, 50, gastou 80 milhões de euros (cerca de R$ 435 milhões, na cotação atual) para ter o imóvel de 1.370 metros quadrados. A mansão foi construída em 2018, está localizada na North Bay Road, uma parte luxuosa Miami.

Celebridades como Matt Damon e Jennifer Lopez já moraram na região. A residência tem vista para a Baía de Biscayne, na Flórida.

Além disso, o imóvel conta com nove quartos, treze banheiros, uma academia, spa, home theater, uma piscina e uma cozinha de chef. Com a nova mansão, Beckham, agora, possui três propriedades, segundo o jornal inglês The Sun.

David e sua família tem uma casa de 8 milhões de dólares (R$ 43 milhões) no distrito de Cotswolds, na região central do Reino Unido, e uma mansão de 17 milhões de dólares (R$ 92 milhões) em Londres, que está em reforma. Recentemente, o ex-jogador comprou um iate avaliado em R$ 86 milhões.

Imagem: Reprodução/TheRealDeal

