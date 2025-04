Rivais? João revê Aline e pergunta se ela gosta dele: 'Resolver pendência'

Aline e João Gabriel se reencontraram ontem, horas antes da final do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Nos corredores de um hotel no Rio de Janeiro, Aline foi ao encontro de João Gabriel. Os dois foram rivais no jogo e chegaram a discutir durante o reality show. "Sincerão é todo dia e toda hora. Vim aqui para resolver o que ficou de pendência", brincou Aline antes de abrir a porta do quarto do brother.

Ao ver o ex-BBB, Aline disparou: "É o quê que você tá fazendo aí? Que a gente vai resolver aqui e agora".

Ainda escovando os dentes, com a escova em uma das mãos, João Gabriel abraçou Aline e disse estar "firme" para a grande final.

Aline desejou boa sorte ao irmão dele, e disse gostar muito do finalista. "E de mim?", perguntou João Gabriel. "Não, de você mais ou menos", respondeu Aline.

A baiana ainda apareceu conversando com a esposa de Guilherme e os pais de Renata. Também se declarou para seus amigos no confinamento, como Vinícius, Delma, Matheus, Gracyanne e Vitória Strada.

