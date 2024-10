Alcides? Cid Moreira mostrou identidade para comprovar nome

Cid Moreira já "precisou" comprovar seu nome, já que era chamado de "Alcides" na página da Wikipédia.

"Eles continuam me chamando por lá de Alcides Alves Moreira! Não sei da onde tiraram isso. Eu nasci Cid Moreira mesmo. Minha mãe amava a história desse herói espanhol... Bem, por favor, quem sabe mexer lá muda isso, por favor", pediu o primeiro âncora do "Jornal Nacional" (Globo) em 2021.

Morre Cid Moreira

Cid Moreira morreu aos 97 anos Imagem: Divulgação

Cid morreu hoje aos 97 anos. A informação foi divulgada por Fátima Sampaio, esposa do apresentador, a Patrícia Poeta, que fez o anúncio no Encontro. Ele estava internado há um mês, disse Fátima em depoimento ao programa.

O apresentador, locutor e jornalista enfrentava dificuldade de funcionamento dos rins desde 2022 e, por esse motivo, recorria a sessões de diálise e se mudou para as proximidades do hospital. O tratamento passou a ser realizado em casa com a ajuda de sua mulher e da equipe médica