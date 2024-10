Cid Moreira fugiu de incêndio durante transmissão do JN em 1976

Cid Moreira se viu em meio a um incêndio durante a apresentação do Jornal Nacional, em 1976. Na ocasião, ele dividia a bancada com Sergio Chapelin.

"Na época, o ar-condicionado não era lá essas coisas, e um plástico encostou na luminária muito quente e começou um princípio de incêndio, aquela fumaça", disse o primeiro âncora do telejornal em entrevista a Serginho Groisman, no Altas Horas, em 2020.

O incêndio, iniciado por um curto-circuito no ar-condicionado, se alastrou na emissora, e o Jornal Nacional teve de ser transmitido de São Paulo por três meses. "Eu e o Chapelin olhávamos um para o outro e não sabíamos se continuávamos ou não. Até que botaram o lettering, 'JN', e a gente saiu tossindo", disse.

Morre Cid Moreira

Cid morreu hoje aos 97 anos. A informação foi divulgada por Fátima Sampaio, esposa do apresentador, a Patrícia Poeta, que fez o anúncio no Encontro. Ele estava internado havia um mês, disse Fátima em depoimento ao programa.

O apresentador, locutor e jornalista enfrentava dificuldade de funcionamento dos rins desde 2022 e, por esse motivo, recorria a sessões de diálise e se mudou para as proximidades do hospital. O tratamento passou a ser realizado em casa com a ajuda de sua mulher e da equipe médica.