O dia em que avó 'estragou' o ranking do neto no Spotify com Cid Moreira

Cid Moreira fez sucesso na televisão e, mais recentemente, nas redes sociais. Com sua voz marcante, ele gravou passagens bíblicas, conquistando uma legião de ouvintes, o que fez com que um caso inusitado viralizasse: o desenvolvedor Guilherme Calderaro, 27, compartilhou no final do ano passado no X (antigo Twitter) uma pequena decepção: o hiperfoco da avó no Salmo 91 narrado por Cid Moreira "estragou" sua retrospectiva do Spotify.

Maria Vargas Gonçalves, 81, ouviu pelo menos 488 vezes —equivalente a 1.511 minutos— o Salmo 91 gravado pelo jornalista, que morreu hoje no Rio de Janeiro. A publicação chegou a Cid Moreira, e ele gravou um vídeo especialmente para dona Maria, que mora em Arambaré (RS), agradecendo pelo carinho.

Que espetáculo. Oi, querido, Cid Moreira. Que felicidade, que alegria que estás me dando. É um prazer, todos os dias de manhã eu ouço duas vezes o Salmo. Eu fiquei muito feliz de ver o seu rosto, falando e agradecendo.

Dona Maria, na época

Pelo menos até a manhã de hoje, ela ainda não sabia da morte de Cid Moreira. "Ela gostava muito dele e ficou bem feliz com o vídeo. Minhas tias estavam pensando em não contar para ela não ficar triste, mas acho que ela vai acabar vendo na TV", afirmou Guilherme ao Splash.

Dona Maria ainda pede todos os dias para a Alexa reproduzir o Salmo 91, além da "Oração Pedindo Proteção a Deus" e a "Oração do Amanhecer" —ambos também na voz do apresentador. Quase um ano depois da retrospectiva, o salmo já conta com mais de 700 reproduções.