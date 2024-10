A Fazenda: Zé Love provoca punição e casa fica 24 horas sem água encanada

Na madrugada de quinta-feira (03) em A Fazenda 16 (Record), depois de protagonizar uma discussão com Cauê, Zé Love, propositalmente, tirou o microfone e falou sem o aparelho.

Punição

Devido Zé Love descumprir uma regra, no caso, falar sem usar o microfone, toda a casa foi punida e ficará 24 horas sem água encanda.

"Ninguém vai dormir aqui hoje, perdi meu sono, eu vou falar sem microfone", disse o ex-jogador tirando o aparelho. "Se quiser punir, pode punir, se não punir é porque tão errado."

Zé Love continua: "Ele [Cauê] não vai dormir hoje, onde ele for dormir eu vou acordar esse rapaz."

Após a sirene de punição, todos os peões se reuniram na sala e Love e Cauê continuaram a discussão: "Foi o Chicken Little. Você não colocou a p*** do microfone. Você é uma mula, f**** todo mundo. Você é doido", diz o ator.

"Você não sabe nem conversar. Por que você fica assim? [Imitando os trejeitos de Cauê] É tique?", responde Love. "Vai ter respeito quando tiver respeito aqui. Se não tiver, aqui vai ser guerra até eu ficar nessa casa."

