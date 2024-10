Zaac provoca Yuri após formação de roça em A Fazenda: 'Quero ver me bater'

A treta que aconteceu entre Yuri e Zaac durante a formação da segunda roça de A Fazenda 16 (Record) continuou quando os peões voltaram à sede.

O que aconteceu

Na cozinha, Zaac provocou o peão. "Tô esperando você bater! Vai lá fumar com o Sacha lá! Vai lá só pra ver o que acontece! Vai lá, mano!"

Me bate. Quero ver você me bater, irmão. Zaac

Yuri rebateu que não faria isso. "Pra que? Pra eu perder o dinheiro?"

Zaac continuou provocando o ex-bombeiro. "Não sei, problema é seu. Quem tá fora de controle é você."

Yuri tirou a camisa e devolveu a provocação de Zaac. "Vai lá, tu só sabe falar no ao vivo. Vem aqui, cheira meu cheiro."

A Fazenda - Enquete UOL: quem deve escapar da 2ª roça e se tornar o Fazendeiro? Resultado parcial Total de 13865 votos 20,51% Fernando 46,39% Júlia 33,10% Juninho Bill Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 13865 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso