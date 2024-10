A Fazenda: Treta generalizada ao vivo toma conta de formação de 2ª roça

Durante a formação da segunda roça de A Fazenda 16 (Record), uma treta generalizada aconteceu envolvendo a maior parte dos peões.

O que aconteceu

Enquanto Luana chamava Gilsão de falso e afirmava que ele disse não ter grupo, Gui e Zé Love discutiam ao fundo.

Gui disse que o jogador não sabe conversar. "30 anos nas costas e não tem argumento."

Zé Love o rebateu. "Você e Cauê são dois fantasmas. Pau mandado!"

Gui o acusou. "Assuma sua responsabilidade de homem adulto: pai, marido..."

Cauê entrou na confusão e Zé Love também o rebateu. "Fica quietinho porque eu não quero falar o que você fez, não. Quer falar de mulher? Eu vou falar do que você fez ano passado. Fica quietinho!"

Yuri, que estava no outro lado na parte da baia, também começou a gritar e Zé Love o atacou. "Você vê seu nome no quadro e faz amizade e cumprimentando com todo mundo. Você é o mais covarde!"

Yuri se exaltou. "Covarde é tu, seu otário. Vem aqui em cima de mim então, seu covarde. Você grita com mulher, seu palhaço."

Ao lado de Yuri, Zaac defendeu o amigo e Yuri também o atacou aos gritos. "Otário! Otário."

Zé Love continuou atacando Yuri. "Eu quero ver todo mundo falar que você foi agressivo com o Zaac. Fala que é agressivo agora! Você mostra quem você é na hora que fala de você!"

