'TOCA Revela, o Reality' lança novos talentos na música; inscreva-se

Pronto para ter seu talento revelado pelo TOCA?

O UOL lança "TOCA Revela, o Reality", uma competição musical para artistas de todo Brasil, com o intuito de revelar um novo talento nacional. As inscrições estão abertas no portal tocarevela.uol.com.br.

Com apresentação da atriz e cantora Larissa Luz e do apresentador e músico Arapê Malik, a atração é o primeiro reality show pensado para redes sociais.

Quem vencer terá quatro faixas produzidas por Dudu Marote. E quem escolhe o campeão é o público.

As inscrições vão até 31 de outubro. Os primeiros classificados serão anunciados no primeiro episódio, em 12 de novembro.

"É uma oportunidade única para quem busca visibilidade em um formato inovador e conectado às plataformas", explica Vinicius Mesquita, Gerente Geral de Novos Projetos do UOL.

Vale qualquer gênero musical e formato - pode ser artista solo, dupla, grupo, DJ ou MC. "Queremos a diversidade que só a cena brasileira tem", completa.

Os artistas serão selecionados pelo time de entretenimento do UOL, convidados e nomes do mercado da música.

O vencedor terá um EP com 4 faixas gravadas e dirigidas pelo renomado Dudu Marote, que já trabalhou com Emicida, Skank e Elza Soares, e a distribuição será feita pela Altafonte, presente em mais de 170 países.

Além disso, o artista campeão vai garantir uma vaga no lineup do CarnaUOL 2025, que chega a sua 10ª edição no próximo ano.

"Esse é um projeto que conecta artistas e fãs de maneira única, onde o público tem a palavra final. O reality vai promover essa interação direta e autêntica", explica Vinicius.

Acesse @toca_uol em todas as redes e acompanhe as novidades do reality show.