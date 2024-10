Dantinhas: Grupão precisa se desfazer logo para ter narrativas na Fazenda

O "grupão" de A Fazenda 16 (Record) está prestes a rachar.

Formado por Sacha Bali, Larissa, Raquel, Camila, Suellen, Flora, Luana, Julia, Yuri, Cauê, Gui e Gizelly, o grupo tem demonstrado prepotência e arrogância perante os demais peões, defendem Dieguinho e Dantinhas no Central Splash.

Duas de suas integrantes — Larissa e Julia — participam da roça com Fernando e Juninho. Um dos participantes se livrará da berlinda hoje na Prova do Fazendeiro.

Dantinhas diz que, se permanecer na roça, Juninho é o mais suscetível a sair por ser "planta". No entanto, ele defende que a eliminação de Julia traria respostas mais claras e importantes ao "grupão".

Isso explodiria de vez esse grupão. Quero ver ele se desfazendo para termos mais narrativas e subgrupos Dantinhas

A quebra do grupão também evitaria uma Fazenda "polarizada e previsível", que se tornaria "chata" de assistir, defende o comentarista.

Grupão errou desde o início

Nas redes sociais, o grupo de Zé Love (conhecido por "grupinho") demonstra ter uma torcida maior do que o "grupão".

Dieguinho acredita que isso se dá à dinâmica do "grupão" desde o início do reality. "Eles realmente tiveram vários erros estratégicos, como a formação de grupo muito rápida", defende.

Dentro do grupo, Suelen e Flora já têm demonstrado irritação com Sacha Bali — provando que o rompimento está próximo.

Assista à íntegra do Central Splash:

