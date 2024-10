Após sucesso na Netflix, Palomma Duarte vive cantora em novela da Globo

Palomma Duarte retorna às novelas da Globo em "Garota do Momento", a próxima trama das seis com previsão de estreia para novembro. Splash teve acesso com exclusividade à primeira foto da atriz caracterizada como Lígia.

Quem é Lígia em 'Garota do Momento'?

Após viver Sílvia no melodrama "Pedaço de Mim" da Netflix, Palomma está de volta às novelas da Globo. Na nova trama das seis, ela viverá Lígia, irmã de Teresa (Maria Eduarda de Carvalho).

Dona de si, a personagem abandonou a família quando os filhos, Beto (Pedro Novaes), Ronaldo (João Vitor Silva) e Celeste (Debora Ozório), ainda eram crianças para trabalhar como cantora. Não era feliz no papel de mãe de família.

Foi engolida pela obrigação social que a época impunha às mulheres, que deveriam se casar e ter filhos. Saiu de casa sem exigir nada de Raimundo (Danton Mello), e nunca mais pisou no apartamento por ordem dele, que fez questão de afastá-la dos filhos.

"Garota do Momento" é uma novela de Alessandra Poggi, mesma autora de "Além da Ilusão". A direção geral é de Jeferson De e a direção artística de Natalia Grimberg.