Gracyanne Barbosa revela cantadas de mulheres: 'Mais atiradas'

Gracyanne Barbosa, 41, revelou nesta terça-feira (1º) que tem sido alvo de muitas cantadas de mulheres desde que se separou de Belo, 50.

O que aconteceu

A influenciadora contou que não tem recebido investidas de homens. "Os caras têm medo. Quando anunciamos que estávamos separados, eu falei: 'Agora vou receber um monte de mensagem'. Mas nenhuma. Não é que foi pouca, foi nenhuma mensagem de homem", disse ela no podcast Ticaracaticast.

Gracyanne contou como é abordada por mulheres em diversos ambientes. "Mulher é corajosa. É no Instagram, é no FanFever [plataforma de conteúdo adulto], é pessoalmente, é no banheiro da academia", assumiu.

Ela destacou que homens costumam ser "extremamente educados", enquanto as mulheres são "mais atiradas". "Homem, é só mensagem fofa, só 'sou seu fã e te acompanho'. Talvez eu seja um perfil de mulher que assusta, não sei também", contou ela.

Gracyanne ainda admitiu que está sem ânimo para novos relacionamentos. "Fiquei muito tempo casada, estou meio perdida. Dá uma certa preguiça. Conhecer alguém é uma burocracia", opinou.