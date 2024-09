Medo de machucar o bebê, seios inchados: Como manter o sexo na gravidez?

A gestação mexe com o corpo todo da mulher, então é claro que também vai trazer mudanças no desejo sexual. Por mais que digam que a gravidez pode acabar com a libido da mãe, nem sempre é assim. Há quem tenha experimentado nove meses de melhora nessa campo da vida. Se você busca dicas e informações para todas as semanas da sua gravidez, participe da nossa newsletter para gestantes, Materna. Basta se inscrever no box abaixo.

Antes de estranhar a informação e torcer o nariz, é interessante entender que a libido não é exatamente a vontade de transar.

Parecem sinônimos, mas digo que libido é uma coisa, desejo sexual é outra. Libido é uma energia que existe dentro de cada um e ela oscila. Libido é, na verdade, sinônimo de energia vital. Paulo Tessarioli, sexólogo

Assim, ter esse pico de energia na gestação não quer dizer que você vai querer transar sem parar. Mas pode sim te deixar mais ativa e disposta em alguns momentos, os quais você pode aproveitar para aumentar o repertório, ter mais conexão com o par, mais consciência sobre o que te estimula.

Aproveite cada uma das fases, o segundo trimestre, por exemplo, costuma ser um momento de muita energia, portanto, desfrute da maior vontade de se exercitar, trabalhar e, claro, transar.

Chamando o parceiro para discussão

Seu parceiro pode ter grande força na balança com a libido e o desejo sexual. É preciso que vocês troquem como estão se sentindo e quais são as vontades entre quatro paredes durante esse momento de grandes expectativas que é a gravidez.

Entendam que pequenos gestos no dia a dia despertam muita emoção. Antes do desejo sexual, a gente tem o interesse. Boa parte das pessoas acredita que o desejo existe por si só, mas não, ele pode e deve ser cultivado, ainda mais em uma fase como a gravidez.

É importante, portanto, que conversem sobre as diferentes maneiras de melhorar a conexão.

A gente tem a ideia fixa de que sexo é genitalização, temos que descontruir essa ideia de que o orgasmo só acontece quando estamos fazendo sexo com penetração, a ideia de orgasmo como sendo sinônimo de prazer. Paulo Tessarioli

Vale valorizar tempo de qualidade e coisas simples que curtem, não só na hora do tesão. Sugira ao seu parceiro que troquem massagens ou que apostem em outros momentos íntimos, que pode ser até assistir a um filme comendo pipoca. "Esse pode ser um momento para o casal descobrir outras formas de intimidade prazerosa", complementa a também sexóloga Luciane Angelo.

Se seu par não entende tudo o que rola no seu corpo agora, mais uma vez, a dica é conversar, contar como se sente e como tudo pode funcionar melhor quando qualquer um dos dois deixar de (se)cobrar.

Uma mãozinha a mais?

Sim, você pode usar vibradores (listamos os melhores para gestantes aqui). Eles são inclusive grandes aliados nessa fase que conta com outros desafios além da vontade de transar, como o receio do par em determinadas posições, por exemplo. O único porém, de acordo com a sexóloga Luciane Angelo, é inicialmente apostar em brinquedos que estimulem a vulva e o clitóris, sem penetração, por questões de higiene e timing: "Aconselho vibradores externos até entender a gravidez, se é de risco ou não."

Olhe também para outras partes do corpo com carinho. E, se você (ou seu par) já começou a olhar para seus seios como algo "do bebê", a dica é, de novo, o falar sobre o assunto. Pelo fato do seio passar a ser um instrumento materno, talvez haja a sensação de que ele é sagrado ou não pode ser tocado, mas trata-se de uma construção social e/ou religiosa que acaba fazendo parte do inconsciente coletivo.

Se a encanação de transar estiver batendo forte por aí, lembre-se que, se está tudo bem com seu bebê, é seguro transar durante toda a gravidez. Todos os especialistas ouvidos por Universa afirmaram que, se não há sangramento, descolamento de placenta nem nada que faça o obstetra pedir um "tempo" nas relações sexuais, elas não farão mal algum para o feto.

A gente sabe que pode dar aquela insegurança, então a dica é encontrar posições que são mais confortáveis, como a mulher em cima, de lado na cama, em pé no chuveiro... Vá experimentando.

Vocês podem transar sem penetração, podem procurar outras alternativas de prazer, você pode descobrir mais o seu corpo. Não deixem de se tocar, de ter prazer, porque o puerpério vai exigir um tempo sem sexo, e se ficar sem transar durante toda a gestação, pode acontecer uma desconexão na intimidade do casal. Luciane Angelo, sexóloga

A vontade não bateu?

E, caso não esteja vivendo o ápice de energia vital e sexual, sem neuras. Cada corpo e cada mulher passa pelas fases da gestação de uma maneira única, e - antes de mais nada - é preciso acolher o que quer que seu organismo esteja trazendo para sua vida. Fases passam.

Quer dar uma forcinha para sua energia? Pense na sua motivação para fazer algo que precisa, na recompensa que terá em seguida ou até mesmo depois.

Se não está a fim de ir para a academia, por exemplo, pense no bem que aquilo te gera, não só a longo prazo, mas logo em seguida - quando seu corpo relaxa, você dorme melhor ou até mesmo pode comer aquele doce calórico. Na vida sexual, é quase o mesmo raciocínio, mas aí entra ainda a participação do outro, e você vai entender como tê-la da maneira necessária.

Antes, vamos aproveitar para lembrar de mais uma motivação para você se exercitar fora da cama e que tem tudo a ver com o que acontece na cama. Além de hormônios do bem-estar, como a endorfina, os treinos trazem o aumento de massa magra e, consequentemente, o aumento de hormônios masculinos, que - por sua vez, contribuem para a vontade de sexo.