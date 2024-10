Dieguinho: Rachada no grupão é fundamental para uma boa Fazenda

Com as recentes atitudes de alguns peões de A Fazenda 16 (Record), o "grupão" da indícios de que está prestes a "rachar".

O grupo composto por Sacha, Larissa, Raquel, Camila, Suellen, Flora, Luana, Julia, Yuri, Cauê, Gui e Gizelly tem enfrentado discussões, especialmente entre Cauê e Suelen, e entre Julia e Luana, com Larissa.

É divisão para todo o lado. O jogo está ficando bom. Ainda bem. Essa rachada no grupão é fundamental Dieguinho

A manipulação de Sacha Bali também pode causar mais uma "racha", a depender de sua posição. "Essa roça será bem interessante", avaliou Kerline.

'Grupinho' também está em crise

Não é só o "grupão" que enfrenta uma separação. No "grupinho", composto por Zé Love, Babi, Zaac, Fernanda, Flor, Juninho, Sidney e Vanessa, uma pessoa tem sido colocada a parte. "Vanessa está sendo praticamente expulsa do grupinho", diz.

O motivo foi uma briga entre a peoa e Babi, que acusa Vanessa de circular entre grupos. "Babi tem razão. Achei justo o que ela falou", avaliou Kerline.

