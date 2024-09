Leonardo ironiza uísque na maternidade: 'Cada neto é mais cirrose'

Leonardo rebateu as críticas por tomar uma dose de uísque durante o parto de José Leonardo, o terceiro filho de José Felipe e Virginia Fonseca.

O que aconteceu

O cantor sertanejo apareceu assistindo ao nascimento em uma área de visitas, e virando o copo após ver o menino. As imagens estão em vídeos feitos pelo casal. O bebê nasceu em 8 de setembro de 2024, em uma maternidade de Goiânia.

"Eu recebi algumas críticas, construtivas. Mas o que que tem eu tomar um uísque no nascimento do meu neto Zé Leonardo?", questionou ele em entrevista à coluna Leo Dias, nos bastidores do show Cabaré, realizado no sábado (28), na Barra da Tijuca.

Segundo Leonardo, beber para celebrar os nascimentos é uma tradição desde o nascimento de Zé Felipe, 26, seu único filho com a atual mulher, Poliana —ele tem outros cinco de outras relações.

Eu quando o Zé Felipe nasceu tomei uns cinco litros de uísque. A gente cantou até de madrugada, foi até polícia lá. E cada neto que nasce nós vai pegando (sic) mais cirrose. Vai bebendo, vai bebendo. Vem um tem que ir um, né, então...foi bom demais. Deixa o povo falar, se o povo fala é porque tá lembrando da gente.

Leonardo

Bruno, da dupla com Marrone, participava do show e também defendeu o amigo. "Isso era uma comemoração sua. Eu fiz isso quando os meninos nasceu (sic). Tomei todas lá no hospital", afirmou o cantor, pai de três.