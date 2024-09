Jojo Todynho aparece beijando homem em viagem aos EUA: 'Caso antigo'

Jojo Todynho compartilhou uma foto, neste domingo (29), aos beijos com um homem. Nos comentários da publicação, ela explicou que se trata de um "caso antigo".

O que aconteceu

A influenciadora está em Los Angeles, nos Estados Unidos. Ela compartilhou uma sequência de fotos no país, e em algumas delas aparece ao lado do homem.

Jojo não chegou a revelar a identidade do amado, mas confirmou de que se trata de um romance. Em resposta a um seguidor, ela disse: "É um caso antigo".

Na foto, os dois aparecem se beijando no Pacific Park. A publicação já tem mais de 200 mil curtidas.

Relacionamentos anteriores

Em fevereiro deste ano, ela anunciou o fim do relacionamento com Renato Santigo, após quase um ano juntos. "Acho que vocês já sabem que eu estou em outra fase da minha vida. Eu e Renato não estamos mais juntos, mas continuamos superamigos, até porque a gente tem uma amizade de mais de 10 anos e não vai terminar por causa de relacionamento". Antes disso, ela foi casada com Lucas Souza, de quem se separou em 2023.

Política

Jojo Todynho viralizou recentemente ao revelar que deverá entrar para a política em 2026. Ela disse ser uma "mulher de direita". "Eu bato no peito pra dizer: Sou uma mulher preta de direita. Hoje não venho a política não. Mas 2026 eu estou vindo. E aí eu quero ver a disposição de vocês porque vocês tem uma disposição na língua pra atacar os outros."