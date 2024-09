O que é o 'feed zero', tendência da geração Z para se blindar

Uma tendência conhecida como "feed zero" ou "grid zero" cresce cada vez mais entre a geração Z —jovens nascidos entre 1997 e 2012. Nas redes sociais, como o Instagram, eles têm perfis vazios ou com pouquíssimas postagens.

Mas por que os jovens postam cada vez menos?

Feeds vazios não são sinal de inatividade nas redes. Pelo contrário, a geração Z é bastante ativa em diversas plataformas, mas eles preferem compartilhar conteúdos mais efêmeros como os Stories, em que vídeos e fotos desaparecem após 24 horas.

Jovens de hoje buscam mais privacidade do que os de antigamente. A preferência por um perfil vazio teria como motivo diminuir a superexposição de uma identidade em desenvolvimento, já que suas páginas —e seu passado— não podem ser "consultados" como acontecia no Orkut ou Fotolog da geração anterior.

Eles têm com certeza quase que uma aversão à permanência e pegadas digitais. A geração Z está crescendo nesta era que é tão pública. Eles não têm os mesmos espaços privados para explorar, para serem esquisitos, para se descobrirem, que gerações mais velhas como eu, como millennial, tive ao crescer.

Kim Garcia, pesquisadora da Meta sobre tendências culturais do Instagram, à rádio americana NPR

Perfis fakes ou fechados estão em alta. Justamente por tentarem criar espaços seguros para si mesmos nas redes, os jovens da geração Z têm criado mais contas divulgadas apenas aos amigos íntimos para postarem com liberdade, revelou o Instagram à NPR. Como entendem a necessidade de uma presença "oficial" nas redes, suas páginas mais públicas continuam com os grids vazios e Stories cheios.

Introspecção pode ter a ver com saúde mental. Jovens são hiperalertas em relação ao tipo de feedback negativo em massa que podem receber hoje, e muitos já relatam uma espécie de "burnout digital". Feeds vazios são também um escudo, uma estratégia de proteção contra bullying, questões de autoimagem e depressão.

Feeds vazios também são símbolos de status. Os "Zs" associam perfis cheios de postagens aos millennials, que hoje têm entre 28 e 43 anos e, por isso, seriam cafonas, exibicionistas ou "cringe".

Ficar preocupado com uma estética no feed é ultrapassado. Quanto menos você se importa, mais legal você é.

Usuário da geração Z, que preferiu não ser identificado, à newsletter One Thing

Inimigos da edição. Um dos elementos que incomoda os "Zs" em relação ao comportamento dos millennials é justamente o uso de filtros, a correção exagerada de imagens e a preocupação com um padrão de cores no perfil. O uso destas ferramentas todas denota não só que você se importa demais com as aparências, como explicou o entrevistado acima, mas também a criação de uma imagem artificial e inatingível.

Redes têm a ver com conexões. Para os jovens, a ferramenta mais usada no Snapchat, TikTok, Instagram e BeReal é a DM — a mensagem direta. "Se você olhar para como os adolescentes gastam seu tempo no Instagram, eles passam mais tempo nas DMs do que nos Stories, e mais tempo nos Stories do que no feed", entregou a chefe da plataforma ao podcast 20VC. Ou seja, o que interessa são interações momentâneas, mais do que aquela indireta eternizada no arroba.